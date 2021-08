Renê Pereira consegue arrancada no fim e conquista medalha de bronze em Tóquio

A Bahia amanheceu mais bronzeada neste domingo (29). E não, desta vez não tem nada a ver com o solzão que está fazendo em boa parte do estado. O responsável por dar uma nova cor à terrinha é Renê Campos Pereira.

O atleta baiano conquistou uma medalha de bronze na Paralimpíada de Tóquio na madrugada de hoje, na disputa do skiff simples PR1M1x. Ele surpreendeu ao dar uma arrancada nos últimos 500 do total de 2.000 metros e fechou a prova em 10min03s54, tempo maior apenas do que o do ucraniano Roman Polianskyi (9min48s78), que levou o ouro, e do australiano Eric Horrie (10min00s82), medalhista de prata.

Renê completou os primeiros 500 metros a prova em quarto lugar, atrás do ucraniano, do espanhol Javier Reja Muñoz e do australiano. O mesmo ocorreu na passagem dos 1.000 metros. No fim, o baiano colocou forte e conquistou o bronze.

O atleta já foi personagem de uma matéria do Correio. Ele falou sobre o dia que acordou e não conseguiu mais se mover, e como o fato de ser médico ajudou a lidar com a situação.

Outros brasileiros

Também no skiff simples classe PR1, pelo feminino, Claudia Santos fez o tempo de 12m28s11 e ficou em quarto. Ela vai disputar a repescagem. Na classe PR2 (remadores com uso funcional de braços e tronco, mas com ausência de função nas pernas), Josiane Lima e Michel Pessanha ficaram em quinto e também disputam repescagem.