'René Simões poderia ter acabado com minha carreira', diz Neymar

O atacante Neymar é alvo constante de críticas, desde os primeiros anos de sua carreira profissional. Seja por atuações no campo ou pela vida que leva fora das quatro linhas, o camisa 10 sempre vira assunto. No meio de tantos comentários sobre sua vida, um ficou marcado na memória do jogador: uma fala de Renê Simões, há quase 12 anos.

O caso aconteceu no dia 15 de setembro de 2010, após um jogo do Santos e do Atlético-GO. Naquela partida, o Peixe teve um pênalti a seu favor e Neymar quis cobrar. Mas Dorival Júnior, que era técnico do time, negou e disse que Marcel seria o responsável. O atacante, então com 18 anos, ficou irritado e trocou xingamentos com o treinador.

Ao fim do duelo, que terminou com vitória santista por 4x2, René Simões, comandante do time goiano na época, criticou o comportamento de Neymar, com uma frase que ficou famosa: 'Estamos criando um monstro no futebol brasileiro". Para o atacante, a frase poderia ter causado consequências bem graves em sua carreira, como uma demissão do Santos.

"A crítica que mais me marcou foi a do 'monstro'. Nessa mesma época da briga com o Dorival. Por quê? Eu tinha 18 anos na época e a entrevista [do Renê Simões] foi muito forte porque você chamar um menino de monstro por uma atitude que eu tinha tomado errada poderia acabar com a minha carreira", disse Neymar em entrevista à TNT Sports.

"Naquele dia, minha carreira poderia ter tomado outro rumo, poderia ter sido mandado embora do Santos, um monte coisa poderia acontecer e minha carreira não ser o que é hoje", completou.

Apesar da lembrança ruim sobre o comentário, Neymar garantiu que não guarda mágoas de René Simões.

"Graças a Deus, eu consegui me reerguer, dar a volta por cima, tive pessoas que confiaram em mim, na pessoa que eu sou e eu consegui dar a volta por cima. Naquela época o Renê Simões falou aquela frase e teve uma repercussão muito grande. Hoje em dia, ele fala que foi uma crítica construtiva porque eu dei certo, porque eu virei o Neymar. Se eu fosse o Neymar da quinta divisão, ele não diria isso", falou.