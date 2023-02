Renovação musical: Filhos e netos de artistas baianos dão novo gás ao Carnaval de Salvador  

Filhos da Bahia (Foto: Divulgação)

O legado do Carnaval baiano está garantido. De pais para filhos, de avós para netos, uma nova geração renova a música popular baiana.

Filhos da Bahia é uma frase que explica esse movimento natural que parece vir no DNA da música baiana, mas também é nome da banda que reúne os filhos de grandes artistas da terrinha. Os filhos dos cantores Saulo Fernandes (João Lucas), Reinaldinho do Terra Samba (Zaia), Carlinhos Brown (Miguel Freitas) e Raysson Lima (Tonho Matéria) se reuniram para fazer esse álbum especial e manter vivo o legado das famílias.

Neste Carnaval, eles levaram os clássicos do axé para dois dias de pipoca na Barra-Ondina, para o trio do Tik Tok, e também para o Camarote Salvador.





Marcelo Sangalo

Amigo do quarteto, Marcelo Sangalo Cady também se destacou no Carnaval de Salvador. Ivete, mão coruja, declarou que ele "é quem vai fazer meu nome pulsar para sempre". Vídeos com Marcelinho tocando percussão viralizaram nas redes. Ivete explica que é a escolha pela música foi do próprio filho. "É uma coisa dele, por mais que tenha uma colaboração nossa. Não foi a gente que educou, ele é dono disso. A gente orientou e organizou pois somos pai e mãe, mas ele é dono dessa genialidade", contou, em entrevista ao Alô Alô Bahia.





Tem mais

Além de Marcelinho, uma outra parceria também vem dando certo no Carnaval: Daniela Mercury e a filha, Giovana Povoas. Ela dança no balé da mãe há alguns anos. E, durante a folia baiana, a cooperação entre ambas é certa. “Me sinto viva quando estou dançando”, afirmou Giovana.





Rafa e Pipo Marques

Tem também Rafa e Pipo Marques, filhos de Bell Marques, que seguem se inspirado no genitor. Com o DNA do axé raiz, eles levaram os sucessos para diversas cidades neste Carnaval. Em Salvador, os irmãos cantaram no Camarote Brahma na sexta-feira (17), e fecharam a folia no Camarote Club, ontem à noite.





Flor é filha de Bela Gil e neta de Gilberto Gil (Foto: Divulgação)

Família Gil

O legado de Gilberto Gil para a música brasileira é inestimável, e, além da geração dos filhos que tornaram-se cantores - como Preta e Nara -, a Banda Gilsons também já se destaca nacionalmente Mas, nesse Carnaval, quem ganhou ainda mais espaço foi Flor Gil.

Além de estar curtindo muito a folia em Salvador, ela fez participações especiais. Cantou ao lado de Claudia Leitte, no Bloco Largadinho, e fez um dueto com o amigo Vitão, durante apresentação no Camarote Expresso 2222.

A herança musical é reconhecida pelo patriarca. "Os prosseguimentos naturais do trabalho, né? Os meninos chegando, os mais novos, né? Assumindo seus postos, né? Enfim, já levando adiante essa chama da família. Para mim, é uma alegria. É a vida se realizando, né?", disse, em entrevista ao Alô Alô Bahia.





