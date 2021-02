Repertório, figurinos... Ivete e Claudinha dão detalhes sobre live de Carnaval

Foto: GShow

Claudia Leitte e Ivete Sangalo estão cada vez mais afinadas e sintonizadas no projeto "O Trio", live de Carnaval virtual que as duas vão comandar no próximo sábado (13), a partir das 17h30, direto de Salvador.

A transmissão para todo o Brasil será do canal fechado Multishow, além das redes sociais das artistas.

Em conversa com o site Gshow e outros veículos, nesta segunda-feira (8), elas deram detalhes da transmissão, do figurino e o que o público pode esperar do repertório.

Ideia

O nome da apresentação, "O Trio", foi escolhido inspirado em um conceito intimista: Ivete, Claudia e você, além de fazer alusão ao próprio trio elétrico.

"Sempre nos encontramos em vários momentos. Mas nunca cantamos juntas. Até que veio a ideia, com o Carnaval em fevereiro chegando e, como temos essa responsabilidade, de respeitar os nossos fãs, nosso público e essa data, então veio a ideia da live", explica Ivete.

"A gente tem um roteiro, um modo de se comportar em cima do trio que é muito particular e na live vai ser igual. Vai ser a ideia do trio, de não parar! A pessoa vai ligar a televisão e não vai parar!", garante Ivete.

Ensaios, saudade e figurino

As cantoras contam que o clima dos ensaios foi de pura emoção ao relembrar as canções de Carnaval. "Eu me preparei psicologicamente, mas meu coração ficou triste. Porque a gente espera pelo Carnaval como uma criança espera pelo Papai Noel, no Natal. A gente sonha com aquele momento, imagina as pessoas lá com a gente", disse Claudia ao GShow.

Para Ivete, é importante manter a chama da festa acesa. "É para o bem da própria festa e do momento em que estamos vivendo, porque o Carnaval é uma grande aglomeração, então o recolhimento é necessário. É a nossa responsabilidade, a gente serve às pessoas com a nossa música e quer ver as pessoas seguras. Então precisamos ter essa consciência", declarou.

Ainda de acordo com Ivete, as duas terão um figurino "conectado" uma com a outra. "Tudo vai ter uma conexão na live", complementa.

Repertório e participações

Ivete também revelou que, junto com Claudinha, está fazendo uma seleção para ver se mantém toda essa memória do Carnaval e sem tirar músicas do repertório.

Como não vai dar pra receber convidados, as participações especiais ficarão por conta dos filhos das cantoras, que vão aparecer animando a live também. "Eles já participam das nossas lives sem as câmera 24h [risos]. A gente está querendo aproveitar esse momento pra gente. E depois ainda vamos tomar os nosso drinks", conclui Ivete. As informações são do GShow.