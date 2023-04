Repiquesia: Laboratório musical criado por aluno da Escola Olodum se apresenta em Festival na Argentina

Os aprendizados começaram logo aos sete anos, no Maciel-Pelourinho. Hoje, correm o mundo, ao lado de um dos nomes mais importantes da história do Olodum. Geraldo Marques, 33, vai fazer uma oficina de Samba Reggae na Argentina ao lado de Mestre Memeu, maestro do Olodum.

Cria da Federação, Geraldo entrou na Escola Olodum aos 7 anos. Ele fundou o Repiquesia - Laboratório Criativo - projeto social musical criado pelo percussionista com o objetivo de atender jovens da comunidade da Federação, em Salvador, e que é considerado pelo mesmo como um laboratório percussivo que o permite realizar experimentos com o Samba-reggae.

O Repiquesia vai participar das comemorações pelo dia 24 de Março, na Argentina, data que celebra a luta por Memória e Justiça e repudia a Ditadura Militar que tomou o poder no país durante a segunda metade do século XX. O festival se encerra nesta segunda-feira (3).

Marques é considerado um mestre da Escola Olodum, atuando profissionalmente em várias frentes artísticas, como os dois grupos que lidera no Japão e Taiwan, que buscam fomentar, formar, e difundir projetos socioculturais que carregam as influências do Olodum e do Samba Reggae - como o próprio Repiquesia.