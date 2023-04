Réplica da escultura de Mãe Stella será entregue em até 90 dias, diz prefeitura

A Prefeitura de Salvador iniciou a confecção da réplica da escultura de Mãe Stella de Oxóssi, que deverá ser colocada no lugar do monumento, em até noventa dias, contados a partir da publicação do resumo do contrato no Diário Oficial do Município (DOM). A obra original, que fica localizada em Itapuã, foi incendiada em dezembro de 2022.

Com investimento de R$ 170 mil, a obra será confeccionada pelos filhos de Tatti Moreno, André e Gustavo Moreno, em resina de poliéster, fibra de vidro e gel coat isofitálico, com propriedades extinguíveis e proteção uv, acabamento em poliéster e pintura em poliuretano.

Fernando Guerreiro, presidente da FGM, afirma que “a estátua de Mãe Stella sentada em seu trono já está em construção. Os filhos de Tatti estão confeccionando, com o mesmo molde já existente, que foi desenvolvido por seu pai. A saia do Oxóssi também será recuperada e pintada, de maneira que o conjunto volte a ficar completamente restaurado.”.

A recuperação do monumento, por meio da feitura da réplica, visa combater e conscientizar a população em geral contra práticas de vandalismo dessa natureza, assemelhadas a atos de intolerância religiosa.