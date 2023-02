Repórter Andréa Silva se afasta da tv após complicações da chikungunya: ' Estou vivendo tempos difíceis'

Uma das repórteres mais queridas e respeitadas da televisão baiana, Andréa Silva, está afastada do trabalho após ter tido complicações por causa da chikungunya. A profissional fez um longo desabafo nas redes sociais para falar que estava sentindo falta do calor dos soteropolitanos diariamente no telejornal.

Ela publicou várias fotos para mostrar como está o corpo com a crise da doença. Pés e mãos inchados, além de manchas vermelhas pelo corpo e dores incessantes. Segundo Andréa, ela contraiu a doença em Itabuna e ainda lamentou o fato da cidade ter virado um município de proliferação do mosquito, principalmente em bairros periféricos.

Sobre os remédios, a repórter comentou que na quinta-feira (23), começou novamente o tratamento com nova dosagem de corticóide e já se sente um pouco melhor.

Não quero me vitimar, jamais, jamais, jamais farei isso, até porque cada um tem a sua dor e eu sei que muita gente nesse momento enfrenta dores bem mais intensas que a minha. Quero apenas dizer a vocês que sigo me cuidando e grata a Deus por tudo, até por testar a minha fé, a minha resiliência e capacidade de acreditar. Se cuidem meus amigos, cuidem uns dos outros e celebrem a vida. Conto as horas para voltar a rotina com a minha saúde recuperada", escreveu.

Nos comentários, vários fãs e admiradores do trabalho da repórter desejaram melhoras e que a saúde volte ao normal. "Amiga orando por sua melhora!", disse Fernando Sodake. "Melhoras, minha querida! Que passe logo para você ficar bem", desejou Casemiro Neto. "Melhoras, Déa! Que isso passe logo!!", escreveu Vanderson Nascimento.