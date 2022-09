Repórter assediada por torcedor relata que situação começou antes do ao vivo

O assédio que a repórter Jéssica Dias, da ESPN, sofreu durante a cobertura do jogo do Flamengo, não começou no ao vivo, e sim, antes da jornalista entrar para falar sobre a partida. Em desabafo nas redes sociais, ela reforçou que não foi apenas um beijo.

Segundo Jéssica, tudo começou com um beijo no ombro antes do link ao vivo. A situação piorou quando ela iniciou as informações sobre o jogo, sendo importunada pelo torcedor Marcelo Benevides Silva, que estava acompanhado do filho de 17 anos.

Eu estava prestes a ser chamada para o link e mantive a posição, existe uma logística que exige concentração. Outra tentativa de beijo no ombro. Me esquivei e meu câmera o chamou a atenção dele. O último ato foi o beijo no rosto. Que poderia ter sido na boca e não mudaria nada. Eu sofri importunação sexual enquanto trabalhava e isso é crime", escreveu Jéssica.

A jornalista ainda lamentou o fato de ter que ficar em uma delegacia para prestar queixa, sendo que ela poderia ter passado todas as informações do jogo do Flamengo. A repórter reforçou que o filho do importunador não teve culpa pelo ato do pai. O torcedor foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal do estádio para ser ouvido

"Eu não queria beijo, não queria carinho, não queria passar 3h em uma delegacia. Eu só queria trabalhar. O ser humano que fez isso estava com um filho menor de idade que se desculpou pelo pai. O menino não tem culpa, não punam a família dele", lamentou.

Por fim, Jéssica ainda lembrou aos seguidores que vai se casar no próximo sábado, mas com o homem que ela permitiu que houvesse contato físico, ao contrário do torcedor que fez com que tudo isso fosse a público. "Dois HOMENS de caráter, que foram atrás do cara e ficaram comigo durante todo tempo. Sábado eu me caso e no altar vou beijar o homem que eu permiti que o fizesse. Ficarei uns dias longe daqui e dos canais", finalizou.