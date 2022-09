Repórter da Band é abordado pela polícia inglesa ao vivo; assista

O correspondente da Band na Europa, Felipe Kieling, estava ao vivo no Brasil Urgente, no último sábado (10), fazendo a cobertura da morte da Rainha Elizabeth II, quando policiais te abordaram durante a transmissão. Na conversa, os agentes questionaram se ele era realmente um jornalista, ou não.

No estúdio, em São Paulo, José Luiz Datena acompanhou toda a situação, enquanto o repórter estava na abordagem. "Eu nunca vi o cara ficou pálido. O Felipe Kieling tá pálido com a chegada da polícia inglesa. [...] E se eles derem aquele tiro de 'taser' que eles costumam dar?!", questionou.

Felipe precisou mostrar os documentos, incluindo sua carteira de jornalista que estava vencida. Na conversa, o repórter explicou que era correspondente de um canal brasileiro. Mas, mesmo assim, os policiais não acreditaram. Até que, em um determinado momento, Kieling mostrou o seu Instagram com mais de 80 mil seguidores e fotos com personalidades, como David Beckham.

Surpreso com a foto ao lado do jogador inglês, o policial deu uma risada e liberou a equipe da Band para continuar com a transmissão. Tudo foi exibido ao vivo no Brasil.

"Ele falou 'você entende tudo que está acontecendo por aqui, é um evento de grande importância então quero saber se de fato você é jornalista'. Eu mostrei minha carteira de jornalista, estou em processo de renovação [...], mas sabe qual foi minha grande credencial? O meu Instagram", disse Felipe.