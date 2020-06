Repórter da CNN Brasil é assaltada ao vivo; veja vídeo

Uma repórter da CNN Brasil foi assaltada ao vivo durante uma participação na programação da emissora, na manhã deste sábado. Bruna Macedo falava sobre as chuvas em São Paulo quando o bandido se aproxima e a aborda.

Encapuzado, ele aparece próximo enquanto a jornalista dá a notícia. Depois, se aproxima e ordena que ela entregue o celular. O caso foi na Ponte das Bandeiras, perto do rio Tietê, na Zona Norte da capital paulista.

O âncora do programa informou aos telespectadores que Bruna havia sido roubada sob ameaça de uma faca e que os dois celulares que ela trazia consigo foram levados.

"Faz mais ou menos 20 minutos que aconteceu, a Bruna Macedo estava entrando no ar, num quadro dividido. Na imagem do meio, a Bruna é vista sendo abordada por um rapaz. Não deu para entender na hora o que estava acontecendo, se era um morador de rua passando. Mas depois do que aconteceu, cortamos a imagem e ela explicou que foi roubada", contou o apresentador Rafael Colombo. Veja a cena.