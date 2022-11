Repórter da Globo dá empurrão em torcedor ao vivo durante programa; assista

O repórter Eric Faria, que está no Catar para cobrir a Copa do Mundo, apareceu na manhã desta sexta-feira (18) empurrando um torcedor que esbarrou nele antes da entrada ao vivo no Bom Dia Brasil.

A apresentadora Ana Luíza Guimarães, que estava nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, ficou espantada com a situação e perguntou se estava tudo bem com o colega de profissão.

Nas imagens é possível perceber que o torcedor animado se desequilibrou e acabou irritando Erick Faria, que não sabia que iria entrar no ar naquele momento. Segundos depois, o jornalista explicou que recebeu o esbarrão. "Estou em um lugar muito cheio aqui, acho que o rapaz estava distraído, me deu um esbarrão", comentou.

Em seguida, o repórter falou sobre a proibição de bebidas alcoólicas dentro dos estádios no Catar, informação que começou a circular nesta sexta-feira (18).