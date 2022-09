Repórter da Globo pede orações após infecção durante o quinto tratamento de câncer

A repórter Susana Naspoli, que está lutando contra um câncer, compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira (12), que está internada em um hospital há seis dias devido à imunidade baixa. A jornalista pediu para que os seguidores fizessem orações pela sua saúde.

"Amigos, já são seis dias internada! Vim para a emergência e fiquei no hospital. Imunidade baixa mais infecção oportunista é igual a antibiótico na veia! E cá estou!", escreveu na legenda da foto.

Ela ainda prosseguiu pedindo energias positivas para sua saúde. "Adivinhem o que vim pedir para vocês? Orações, torcida e energia positiva! Conto com vocês. Deus está aqui neste momento", disse a repórter, que completou que tem mais algumas sessões de quimioterapia para fazer.

Essa é a quinta vez que Susana entra em tratamento contra o câncer. A primeira foi quando tinha 18 anos, com um linfoma de hodgkin. Aos 38, a doença retornou com um tumor maligno na mama e outro na tireoide. Em 2016, o câncer na mama voltou e, há dois anos, a jornalista descobriu que estava com metástase nos ossos, cuidando através de uma quimioterapia venosa em março deste ano, já que o tratamento oral não obteve sucesso.