Repórter da Record sofre tentativa de assalto antes de entrar ao vivo: 'Pega ladrão'

Nem a câmera de televisão intimidou um ladrão que tentou furtar o repórter Marcos Guimarães, da TV Record, na manhã desta segunda-feira (23) no centro de São Paulo. O profissional se preparava para entrar ao vivo quando um homem de bicicleta tentou puxar o aparelho.

As imagens foram exibidas no Balanço Geral Manhã. "Marcos Guimarães, o nosso repórter, está no centro de São Paulo. Ele acaba de sofrer uma tentativa de assalto. Nós temos imagens disso, estou recebendo aqui agora", afirmou Eleandro Passaia, apresentador da atração.

"Olha o nosso repórter. Essa imagem acabou de ser feita. Ele tá ali olhando para o celular dele. Presta atenção nesse rapaz de camiseta vermelha. Ele tenta pegar o telefone do nosso repórter", narrou o apresentador, enquanto as imagens eram mostradas ao público.

Na gravação, é possível ouvir gritos de "segura aí, o ladrão". "Impressionante. Será que alguém segurou? O cara foi embora. Que experiência maluca foi essa", soltou Passaia.

Na sequência, Guimarães conversou com o apresentador ao vivo. "É a segunda vez que a gente presencia um assalto, agora eu quase que fui vítima. A gente estava aqui preparado para fazer uma entrada ao vivo, quando de repente passou um rapaz de bicicleta e camisa vermelha", explicou ele.

"Ele passou uma vez e observou que eu estava aqui conversando com a nossa chefia para saber a próxima entrada. E aí passou esse rapaz de bicicleta. Ele olhou, viu a situação, deu a volta e passou novamente. Só que a gente já estava atento, então eu segurei o aparelho. Ele não conseguiu levar, eu estava segurando o celular bem forte", continuou o repórter.

"Eu gritei 'pega ladrão', ele foi por essa direção. Só que ninguém conseguiu segurar esse rapaz. Esse tipo de criminoso age aqui dessa forma, eles fazem as vítimas de bicicleta. Eles são muito rápidos", avisou o profissional.