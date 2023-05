Repórter da TV Globo leva soco durante confusão em entrevista com Maduro

Jornalistas foram agredidos nesta terça-feira (30) no Palácio do Itamaraty por seguranças do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e por agentes a serviço do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência brasileira, de acordo com informações do g1.

Uma das atingidas foi a repórter Delis Ortiz, da TV Globo. A agressão foi durante uma confusão após o fim da reunião de presidentes da América do Sul, na sede do Ministério das Relações Exteriores, em Brasília.

O tumulto teve início durante uma entrevista de Nicolás Maduro. Os seguranças tentavam impedir a aproximação da imprensa, dentre eles um a serviço do GSI, que deu o soco no peito da repórter.

Através de nota, o Itamaraty lamentou o ocorrido. “O Ministério das Relações Exteriores lamenta o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa, ao final da Reunião de Presidentes da América do Sul. Providências serão tomadas para apurar responsabilidades”.

A TV Globo repudiou o ato de violência contra os jornalistas, e se solidarizou com a repórter Delis Ortiz. A assessoria diz que aguarda as providências a serem tomadas pelo Palácio do Planalto para a punição dos responsáveis e para evitar que episódios como este se repitam.