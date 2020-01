Repórter da TV Globo se afasta para tratar câncer pela quinta vez

A repórter da TV Globo Susana Naspolini anunciou que vai se afastar do trabalho para tratar um câncer. É a quinta vez que a jornalista tem a doença que, dessa vez, é em um osso da bacia.

Susana vai passar por uma quimioterapia oral. Ela publicou um vídeo em suas redes sociais para contar que vai ficar afastada do trabalho para ser tratada. "Pessoal, eu estou aqui para conversar com vocês. Eu estava de férias, era para eu voltar para o trabalho hoje, nesta terça-feira, dia 28. Só que o que aconteceu: nas minhas férias fiz exames, exames de rotina, ele apareceu de novo. De novo, de novo, de novo, de novo... Estou com câncer de novo, já comecei o tratamento", disse.

A previsão é de que Susana fique longe da TV por um mês. "Vou ficar afastada um mês, vou morrer de saudade, com vontade de voltar para o nosso RJ Móvel, pro trabalho, mas vou ficar afastada um mês só para me adaptar ao tratamento, à medicação. Mas, se Deus quiser, dentro de um mês estou de volta para o trabalho". Susana faz o quadro RJ Móvel, com reportagens em comunidades.

Veja o vídeo:

Ana Maria Braga

Na segunda-feira (27), a apresentadora Ana Maria Braga, 710 anos, revelou que está enfrentando um novo câncer no pulmão. Ao vivo, no Mais Você, ela disse que descobriu a doença no início do ano, e que até já iniciou o tratamento."É uma notícia importante, e eu acho que se faz parte da minha vida, e é importante para mim, eu quero dividir com as pessoas que são importantes para mim, que são vocês que estão aí do outro lado e me dão a oportunidade de estar aqui todos os dias", explicou.

Ela lembrou que essa é a teceira vez que ela descobre um câncer no órgão, só que agora trata-se do tipo mais agressivo da doença, que não é passível nem de radiocirugua, nem de operação - tratamentos utilizados nos episódios anteriores. Ana Maria Braga contou ainda que seguirá sendo acompanhada pelo mesmo profissional. "Meu médico disse que entrou nessa briga comigo como entrou nas outras, para granhar, e eu não tenho dúvida nenhuma que vou ganhar mais essa briga", afirmou.

Além do câncer de pulmão, Ana já enfrentou um câncer de pele, em 1991, e descobriu, em 2001, que estava com câncer detectado na virilha e no reto.

Confira trecho da fala de Ana Maria Braga:

"Todas as coisas que fazem parte do meu dia a dia, e que podem modificar a nossa relação, a minha aqui desse lado, e a sua aí do outro lado, e você que me acompanha há bastante tempo sabe bem disso, eu não consigo fazer diferente do que isso que eu vou fazer agora. Eu quero muito agradecer a oportunidade que a Globo está me dando, dos dirigentes, por me permitirem ser a Ana Maria que sou, a amiga que sou, por serem tão meus amigos e me permitirem ser da forma que sempre fui. Há 20 anos aqui na Globo, e eu sempre recebi o maior apoio de todo mundo. É uma notícia importante, e eu acho que se faz parte da minha vida, e é importante para mim, eu quero dividir com as pessoas que são importantes para mim, que são vocês que estão aí do outro lado e me dão a oportunidade de estar aqui todos os dias. Se você não estiver aí do outro lado, não tem porque a Globo me manter aqui, nem qualquer empresa, na verdade. Então, só recordando um pouqinho, eu tive dois pequenos cânceres de pulmão no passado, e vocês me deram força: um foi operado, e outro foi tratado com radiocirurgia. Agora, infelizmente, eu fui diagnosticada com um outro câncer de pulmão, um adenocarcinoma, semelhante aos outros, que é mais agressivo, mas não é passível de cirurgia nem de radioterapia. Então, eu descobri esse novo câncer no começo do ano, já estava sabendo disso antes de vir aqui com o encaminhamento que vou ter no meu tratamento, e já no dia 24 de janeiro, no casamento da minha filha, eu recebi o primeiro ciclo de tratamento que constitui numa combinação de quimioterapia com imunoterapia, no hospital, lá em São Paulo. Eu não sabia, na verdade, se eu conseguia chegar aqui hoje. Tem efeitos colaterais, não vai cair o cabelo, mas tem sintomas que quem faz quimioterapia sabe, que tem dias que você fica mais sensível. É por isso que preciso falar com vocês daí de casa".