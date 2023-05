Repórter do CORREIO participa de aula aberta na Facom sobre segurança pública

O repórter e colunista do CORREIO Bruno Wendel foi convidado para participar de uma aula aberta sobre a cobertura jornalística em segurança pública. A aula aconteceu na manhã desta terça-feira (23).

Bruno Wendel cobre, há anos, a situação da violência urbana e da segurança pública e, este mês, estreou na coluna "(In)segurança", que traz reflexões sobre os fatos da semana. A coluna já tratou sobre violência contra as mulheres em Salvador, e sobre quadrilhas especializadas em sitiar cidades no interior, o chamado “Novo Cangaço”.

No ano passado, o jornalista venceu o segundo lugar do prêmio OAB de Jornalismo na categoria Jornalismo em Texto com a matéria 'PMs são denunciados pela morte de deficiente'. Na mesma premiação, a repórter Fernanda Santana ganhou o primeiro lugar com a matéria 'As duas mortes de um filho'.

Em 2021, Bruno foi sofreu ameaças após a veiculação de uma reportagem mostrando que o soldado Joedson dos Santos Andrade, da Polícia Militar, foi preso na Operação Assepsia I, que investigava ações de grupo de extermínio, extorsão e que agia em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.