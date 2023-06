Repórter do Mais Você choca Ana Maria Braga com resposta sobre sexo

Tati Machado é casada há 12 anos com o cineasta Bruno Monteiro. A longevidade da relação fez Ana Maria Braga questionar o motivo de a repórter do Mais Você ser tão discreta para falar de sua vida pessoal e quis saber detalhes sobre a intimidade do casal.

Ana Maria percebeu que Tati é bem mais baixa do que o marido e disparou: "Queria saber as outras coisas, como é que faz?", riu ela, nesta segunda (12), data em que é comemorado o Dia dos Namorados. "Para beijar, você coloca um banquinho?", acrescentou Louro Mané, deixando a repórter com vergonha.

"A Ana Maria fica querendo me entregar, mas eu é que quero saber o que você vai fazer mais tarde", despistou Tati. "Pode falar besteira? Na horizontal, fica tudo do mesmo tamanho. É isso. Gente, alguém traz um ventilador", completou ela.

"Apesar de saber tudo sobre o mundo dos famosos, sei que você é bastante discreta na vida pessoal", pontuou Ana, que resumiu com "namorar" sobre o que faria com o companheiro, o jornalista Fábio Arruda, neste Dia dos Namorados.

"Bruno é meu parceiro. Quando eu tive a oportunidade de vir morar aqui em São Paulo, fiquei com muito medo porque tenho uma vida com ele. Ele disse para mim: 'Esse é seu sonho, e você está vivendo seu sonho. Então nós vamos'. É meu fechamento, eu te amo, mozão", se declarou Tati.