Repórter evita assalto ao vivo em frente ao estádio da final da Libertadores

Uma cena lamentável aconteceu em frente ao estádio onde acontecerá a final da Libertadores, a quatro dias do jogo entre Athletico-PR e Flamengo, em Guayaquil, no Equador. A jornalista Vanessa Robles, que trabalha na rede de televisão TeleAmazonas, sofreu uma tentativa de assalto enquanto estava em uma transmissão ao vivo.

A repórter foi abordada por dois homens que estavam numa moto. Segundo Vanessa, um deles estava armado. Os assaltantes tentaram roubar um celular e, ao perceberem que estavam sendo filmados, cobriram seus rostos e fugiram. Minutos depois, um policial apareceu em uma moto e a jornalista o avisou do ocorrido.

"Eles queriam nos roubar, corra atrás deles amigo", disse Vanessa.

Olha essa kkk... a repórter da @teleamazonasec fazendo um ao vivo na frente do estádio da final da Libertadores, chegam dois ladrões pra dar o bote.



A profissional foi muito corajosa, meteu o "estou ao vivo, vocês não vão me roubar". Que doidera pic.twitter.com/VRdZvZTrR3 — Juliano Lorenz Oscar (@fusketa) October 25, 2022

"Graças a Deus estávamos ao vivo. Isso os impediu um pouco, cobriram o rosto e se viraram. A justificativa que nos ocorreu foi dizer que estávamos ao vivo", afirmou a repórter.

A final da Libertadores acontecerá neste sábado (29), às 17h, no Estádio Monumental de Guayaquil. A escolha do local, aliás, vem sendo muito criticada por brasileiros. A cidade, que fica a cerca de 420 quilômetros de Quito, capital do Equador, vive um momento de insegurança.

O clima está tão tenso nos últimos meses, após uma escalada de violência, que o governo decretou estado de exceção até o dia 14 de outubro. Além disso, Guayaquil é uma das cidades mais afetadas pelo crime organizado no Equador, e foi palco de 32,5% dos homicídios em todo o país em 2022.

Apesar de todos os problemas envolvendo, a Conmebol descartou a mudança do local da sede da final da Libertadores.