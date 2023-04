Repórter Régis Rösing é demitido da Globo após 33 anos na emissora

O repórter Régis Rösing, de 57 anos, foi demitido pela Globo nesta quinta-feira (13), em meio a cortes no setor de esportes da TV, informou o Uol. O comentarista Maurício Noriega e o narrador Jaime Jr. também foram demitidos.

Segundo o Uol, esses são os primeiros nomes, mas mais demissões devem atingir todo departamento de Esportes. Rösing estava na emissora desde 1990.

O jornalista iniciou a carreira na RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. Ele ainda não comentou a saída.

Já Noriega agradeceu aos colegas e disse ter orgulho por sua passagem na SporTV. "Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no SporTV, que me deu a oportunidade de ser o profissional que hoje sou. Comentei duas finais de Copa. Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão".

Jaime Jr. agradeceu pelo Instagram, afirmando que o "ciclo na TV Globo terminou hoje". Ele ficou na TV por 11 anos, mas antes mesmo da contratação prestava serviços freelarncer a canais como SporTV e Premiere.