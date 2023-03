Representado pela base, Vitória se despede da Copa do Nordeste

O Vitória já não tem pretensões na Copa do Nordeste. Eliminado precocemente, o Leão vai entrar em campo contra o Campinense apenas para cumprir a tabela da fase de grupos do torneio. Apesar da campanha vexatória do clube nesta edição do regional, há uma motivação para o torcedor assistir à partida de despedida, às 21h30 desta quarta-feira (22), no estádio Amigão, em Campina Grande: observar o desempenho da nova geração rubro-negra.

O Vitória aparece na penúltima colocação do Grupo A, com seis pontos, só à frente do Fluminense-PI, dono de três. Não há mais briga. Sport, Fortaleza, Ferroviário e CRB se consolidaram no G4 e garantiram classificação antecipadamente.

Como a partida é fora de casa e ocorre no meio da intertemporada comandada pelo técnico Léo Condé, o clube optou por manter o elenco profissional focado na preparação para a Série B do Brasileiro, principal competição da temporada. A estreia está marcada para 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão.

Diante do Campinense, o Vitória será representado pela base e o time titular terá uma mescla de jogadores que ainda defendem o sub-20 com outros que já deixaram a categoria e atualmente estão integrados ao profissional.

"Há uma expectativa muito grande por ser em um momento de tantas mudanças no clube, de uma reestruturação no elenco, com um novo treinador. A gente encara sempre como oportunidade. Eles têm que mostrar nesse último jogo da Copa do Nordeste, o primeiro de um reinício, que têm condição sim de ter protagonismo nessa equipe que está sendo formada", pregou o técnico da equipe sub-20, Laelson Lopes, que estará à beira do gramado.

Definido

O técnico Laelson Lopes não fez mistério e revelou o time que vai mandar a campo. Todos os jogadores que já integram o elenco principal e foram disponibilizados para o jogo serão titulares. A exceção é o goleiro Pedro, que ainda não estreou, mas já treina estre os profissionais. Ele será opção entre os reservas.

O Vitória vai enfrentar o Campinense com Yuri, Mateus, Marco Antônio, John e Aionã; Jobert, Charlys e Eduardo; Ruan Nascimento, Alisson e Wanderson.

Destes, três vão disputar uma partida profissional pela primeira vez, o lateral direito Mateus, o lateral esquerdo Aionã e o meia atacante Alisson. Eles foram titulares na goleada por 6x0 contra o Atlético de Alagoinhas, na estreia do Campeonato Baiano sub-20, e agora terão a chance de impressionar o técnico Léo Condé.