Representatividade: conheça os vencedores do Afro Fashion Day nos bairros

A noite tão esperada das seletivas de bairro do Afro Fashion Day finalmente aconteceu. Na noite desta sexta-feira (11), foram conhecidos os seis vencedores que desfilarão na passarela do principal evento de moda afro da Bahia no próximo mês. A decisão aconteceu no Teatro Eva Herz, no Salvador Shopping, e contou com 30 jovens negros desfilando no palco.

Para o curador das seletivas, Fagner Bispo, o balanço de todo o processo foi bastante positivo, principalmente pelo impacto na vida dos modelos: “Além de trabalhar a auto estima deles, que é uma parte importante do processo do evento, é dar oportunidade para eles ingressarem no mercado de trabalho”, disse.

Antes das atrações principais desfilarem, a relações públicas Rafaela Pinto comandou um bate-papo com as influenciadoras digitais Bell Rocha, Jane Passos e Nanai Costa. Temas como moda, beleza e aceitação da beleza negra foram debatidos pelo quarteto, com interação do público .

Para Bell Rocha, debater essas temáticas no palco e na internet é extremamente importante, principalmente na formação dos jovens: “Acho incrível, se existisse uma rede social que debatesse temáticas como essa há um tempo atrás eu não teria passado por certas coisas e gostaria mais de quem eu sou ”, contou Bell, que já experimentou desfilar no evento em 2016.

E quando chegou o grande momento, restou apenas respirar fundo, manter a concentração e impressionar o júri e à plateia, que lotou o espaço. O desfile começou com uma apresentação geral dos 30 modelos, seguidos dos desfiles individuais feminino e masculino.

Depois de quase mil inscrições desde a primeira fase, o sentimento de Thainá Monteiro não podia ser outro. Aos 19 anos, a modelo da Caixa D´água alcançou o primeiro lugar entre as mulheres e falou sobre o processo de passar cada etapa e garantir vaga no desfile profissional do Afro. “O Afro é um evento que representa minha beleza, meu povo. Em casa, com salto, eu treinava para manter a postura e assisti às outras edições do desfile e das seletivas. Via as referências para chegar aqui”, afirmou.

Thainá Monteiro 19 anos, primeira colocada no feminino (Fotos de Betto Jr./CORREIO) Ingrid Ramos, 17 anos, segunda colocada Rute Batista 22 anos, terceira colocada Nicolas Ribeiro 17 anos, primeiro colocado masculino Luís Eduardo Rocha 23 anos, segundo colocado Antônio Carlos Lima 25 anos, terceiro colocado

E quem viu Thainá vencer hoje pode relembrar a emoção que é estar nessas seletivas, como foram os casos de Luciana Dantas, vencedora de 2017, e de Lidiane Oliveira que levou posto mais alto no ano passado e entregou a premiação. “Fico feliz por estar aqui novamente e ver outras pessoas terem oportunidade de participar do concurso”, disse Luciana, acrescentando que sua vitória foi ainda mais significativa, por ser uma “modelo negra e plus size”.

Completaram o time de vencedoras Ingrid Ramos, 17 anos, e Rute Batista, de 22, respectivamente segundo e terceiro lugar. “Para mim a sensação vai além de ter representado em um desfile, é algo pessoal, que mexe com meu interior. Chegar até aqui é título que agora tenho como profissional, mas principalmente para o pessoal. O Afro Fashion Day mudou minha visão sobre quem eu sou como negra, como mulher empoderada e que resiste”, reforçou Rute.

No time masculino, o grande vencedor das seletivas foi Nicolas Ribeiro, também de 17 anos. Luís Eduardo Rocha, 23, e Antônio Carlos Lima, 25, fecharam o time que vai, em novembro, ocupar a passarela do Afro junto com os modelos profissionais.

Bastante aliviado, Antônio lembrou do processo que passou durante os meses de seleção, das aulas que assistiu e das dicas que escutou: “É muito gratificantes, foram várias seletivas e a minha foi a que teve mais gente participando. Eu tô sem chão”, exclamou.

O júri foi formado por Linda Bezerra (editora-chefe do jornal CORREIO), Luciana Gomes (gerente comercial do jornal), Fagner Bispo (curador), Cláudio Colavolpe (empresário e fotógrafo), Dany Brugni (modelo e empresária), Renato Carneiro (estilista), Kal Nascimento (beauty artist) e Phaedra Brasil (consultora de moda do Senac Bahia).

