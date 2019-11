Representatividade LGBT: blogueiros realizam ‘Leio com orgulho’ em Salvador

O projeto "Leio com orgulho", que trará livros de representatividade LGBTQ+ de editoras e autores independentes, será realizado em Salvador no próximo dia 1º de dezembro. O evento, com entrada gratuita, ocorrerá na Livraria LDM do Shopping Paseo, no Itaigara, a partir das 15h.

Os instagramers literários Cosme Santos (@shootinggbooks) e Diego França (@vidaeletras) serão os responsáveis pela apresentação do projeto que trará títulos nacionais e internacionais escritos por autores da comunidade e com protagonismo LGBTQ+.

O evento conta também com a participação especial do instagramer Deko Lipe (@primeiraorelha), em sua primeira edição, que trará livros e autores especificamente nacionais.

O evento tem apoio da Livraria LDM, site Dois Terços e das editoras Companhia das Letras, Dita Livros, Faro Editorial, Intrínseca, Pel, Pólen Livros, Resistência, Sinna e Transversal.

Serviço

O quê: Leio com orgulho

Quando: 1º de dezembro de 2019, a partir das 15h

Onde: Livraria LDM do Shopping Paseo (Itaigara)

Quanto: Gratuito.