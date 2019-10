Representatividade LGBTQIA+ é discutida na Flica pela primeira vez

A representatividade LGBTQIA+ e o feminismo marcaram a quarta mesa da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) na tarde desta sexta-feira (24). “Essa iniciativa não poderia acontecer em um momento mais propício, dado o momento de conservadorismo que estamos enfrentando. E isso acontece justamente em Cachoeira, essa cidade histórica, marcada pela resistência”, comemorou a mediadora Mariana Paim acerca da primeira mesa envolvendo a lesbianidade em toda a história da Flica.



Durante o debate, as escritoras Mariana Komisseroff, da Argentina, e Natália Borges Polesso, do Rio Grande do Sul, falaram sobre as suas obras e de como elas refletem as suas vivências e a visão que têm da sociedade.



"Tive dificuldade de me reconhecer como escritora, mesmo escrevendo muito, e até publicando livros de contos. Acho que só passei a me ver como escritora depois que publiquei meu primeiro romance, prova das muitas hierarquias a que estamos submetidas também na literatura", contou Mariana. Para ela, ter vencido o Jabuti com o livro de contos Amoras também foi um marco em sua carreira, que a deslocou do lugar de uma escritora gaúcha para uma escritora brasileira.



Mariana Komisseroff também falou sobre as várias barreiras que enfrentou em seu fazer literário, visto por ela como uma de suas pequenas rebeldias e causa e efeito da sua militância feminista. A primeira rebeldia teria sido o próprio ato de ler, incentivado pela mãe para que a realidade socioeconômica da família mudasse. "Quando escrevi o romance é que me percebi feminista. Eu espero que minhas obras possam ser lidas por qualquer pessoa, mesmo que ela não se identifique com o feminismo, mesmo que elas tenham em suas linhas a minha militância", disse a autora argentina.



As duas escritoras leram trechos de suas obras e ainda discutiram o rótulo de literatura LGBTQIA+. “Uma vez um jornalista me perguntou se a minha literatura almejava escancarar o universo lésbico. Ele usou um verbo superviolento (escancarar), e considerou que eu vivia em outro universo. A intenção da minha literatura nunca foi essa. Eu escrevo as coisas que sinto, vivo nesse universo, e se você não me vê....Não dá pra você falar de literatura LGBT, e não fazer uma longa explicação sobre isso tudo”, defendeu Polesso, ao dizer que é importante colocar em palavras vivências múltiplas, a fim de desfazer preconceitos.