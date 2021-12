Reputação máxima: Educa Mais Brasil ganha Prêmio Reclame Aqui 2021

O Educa Mais Brasil conquistou o primeiro lugar no Prêmio Reclame Aqui 2021 na categoria Educação - Serviços. A votação, que ficou aberta ao público entre setembro e outubro desse ano, reconhece empresas com melhores índices de reputação na internet, e premia as que mais respeitam o consumidor, valorizando o atendimento e proporcionando uma experiência positiva. O resultado dessa edição foi anunciado na noite de ontem (06), durante cerimônia realizada em São Paulo com transmissão ao vivo.

Com 40.266 pontos na categoria Educação - Serviços, o Educa Mais Brasil ficou à frente de grandes empresas reconhecidas no ramo educacional. Dos 74.292 votos totais recebidos na categoria, o Educa obteve 19.929 votos. A consulta popular contou com a participação democrática dos consumidores que elegeram as empresas através do voto aberto ao público. Em mais de 10 edições do Prêmio, mais de mil marcas já foram reconhecidas, centenas de profissionais de atendimento premiados, dezenas de empresas supercampeãs, somando mais de 12 milhões de votos dos internautas.

Gerente de relacionamento do Educa Mais Brasil, Gleide Gomes (Foto: divulgação)

Com um atendimento 100% humano, o Educa Mais Brasil é uma empresa pioneira na oferta de bolsas de estudo e orgulha-se de responder e resolver as demandas dos consumidores no menor tempo possível. “Os nossos processos têm o aluno como centro e nos norteiam diariamente a construir tratativas ideais para cada solicitação, visando sempre a satisfação dos nossos bolsistas”, comenta a gerente de relacionamento do Educa Mais Brasil, Gleide Gomes.

O Educa Mais Brasil atua há 18 anos no segmento educacional facilitando o acesso de milhares de pessoas a instituições de ensino de qualidade – da educação básica ao ensino superior – com bolsas de estudos de até 70% de desconto nas mensalidades. Na plataforma do Reclame Aqui, a empresa possui o selo RA 1000, dedicado às organizações totalmente comprometidas com o consumidor. “Essa conquista é fruto de um esforço coletivo e diário. Acompanhamos indicadores e cuidamos de cada atendimento com agilidade e eficiência, buscando sempre solucionar os problemas”, destaca a Diretora de Relacionamento do Educa Mais Brasil, Paula Terres, que lembra de quando participou do RA Day, no ano de 2018, no Centro de Treinamento em São Paulo. Ao lado dos fundadores do Reclame Aqui, Mauricio Vargas (in memorian) e de Gisele Paula, o Educa já se destacava de muitas outras empresas pela conquista do selo RA 1000, que é pré-requisito para concorrer à grande premiação.

Paula Terres (Educa Mais Brasil) entre os fundadores do Reclame Aqui, Gisele Paula e Mauricio Vargas (in memorian). (Foto: divulgação)

No último ano, todos os contatos feitos no site Reclame Aqui foram respondidos pelo Educa Mais Brasil, que além de utilizar o referido site como mais uma plataforma de comunicação on-line com os seus bolsistas, amplia o atendimento através das suas redes sociais por meio do Twitter e Instagram. “O prêmio é a ratificação de que estamos no caminho certo, de que nossos ideais não estão apenas no papel. Ter os nossos alunos como embaixadores espontâneos é o melhor reconhecimento do nosso trabalho. Tudo isto somente é possível por causa do engajamento de todas as equipes em prol de um atendimento 1000”, define a Diretora Financeira do Educa Mais Brasil, Ligia Pimenta.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil