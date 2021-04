Rescisão contratual de Walter com o Vitória é publicada no BID

A passagem de Walter pelo Vitória terminou oficialmente. Nesta quinta-feira (15), a rescisão contratual do atacante com o clube foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O vínculo, firmado no início de março, foi rompido em acordo entre as partes.

O rubro-negro e o jogador anunciaram a decisão na última terça-feira (13), após um pedido de Walter. Ele alegou motivos pessoais e pediu para deixar o Vitória, cerca de 40 dias após ser contratado. Ao todo, o centroavante disputou quatro partidas, duas como titular e duas como reserva, e não marcou gols.

O contrato do jogador com o Leão, que era válido até o fim da temporada, era de produtividade. A medida que fosse alcançando metas, como número de jogos e gols, receberia bonificação.

Walter deve ser anunciado pelo São Caetano. Presidente do Azulão, Nairo Ferreira confirmou a contratação do jogador ao site ge. A proposta prevê um período curto, até o fim do Campeonato Paulista.

Além do Vitória, Walter acumula passagens por Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Athletico, Goiás, Paysandu, CSA e Porto, de Portugal.