Rescisão de Rafael Carioca com o Vitória é publicada no BID

Chegou ao fim oficialmente a passagem de Rafael Carioca pelo Vitória. Nesta quinta-feira (1º), a rescisão contratual do lateral-esquerdo foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Agora, ele está livre para assinar com o Botafogo, clube com o qual tem acerto desde a semana passada.

Rescisão de Rafael Carioca foi publicada no BID

(Foto: Reprodução)

O jogador estava fora dos planos do técnico do Leão, Rodrigo Chagas, e não entrou em campo nesta temporada. A equipe tem utilizado na posição o jovem Pedrinho e o experiente Roberto, que chegou ao time em março.

Rafael Carioca chegou ao Vitória no início do ano passado e fez ao todo 30 partidas com a camisa rubro-negra, marcando três gols.