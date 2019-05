Reserva de Ávine na Série B de 2010 é pego no antidoping

Reserva de Ávine na campanha do acesso do Bahia à primeira divisão em 2010, o lateral Diego Corrêa foi flagrado no exame antidoping. A Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) divulgou nesta terça-feira (28) que foi detectada a presença da substância proibida Benzoylecgonine, derivada da cocaína, no exame antidoping que o atleta de 35 realizou após o jogo entre seu antigo clube, o CRB, contra o Santos, em partida válida pela Copa do Brasil.

Por conta do exame, Diego Corrêa está suspenso do futebol de maneira preventiva. Atualmente, o lateral joga pelo América de Natal, que disputa a Série D. Ele não joga uma partida oficial desde o mês de abril.

O exame de Corrêa apontou a mesma substância que causou o doping de Gonzalo Carneiro, atacante uruguaio do São Paulo. O exame de Carneiro foi realizado uma semana depois de Diego Corrêa, contudo o anúncio do caso do atacante são-paulino foi divulgado há mais de um mês.

Diego Corrêa é o quarto jogador no Brasil que sofreu suspensão no último ano por apresentar resultado que indica uso de cocaína em exame antidoping. Além dele e de Carneiro, o volante Joilson, do ABC de Natal. O último da lista mais recente no Brasil é Diogo Vitor, do Santos, que no ano passado também testou positivo para cocaína. Na ocasião, o atacante de 22 anos sequer pediu contraprova.

Além de Bahia, CRB e América de Natal, Diego Corrêa tem passagens por Vitória, Vasco, São Caetano, Mirassol, Goiás e Macaé.