Residentes do Goethe-Institut apresentam mostra de performances instrumentais

Residentes do Programa de Residência Artística Vila Sul do Goethe-Institut se juntam a músicos baianos e fazem uma mostra de performances instrumentais, nesta segunda (17), às 20h, na Casa de Castro Alves, no Santo Antônio Além do Carmo.

As performances do compositor canadense Patrick Giguère e da cineasta e artista visual alemã Annika Kahrs, partem da quebra de paradigmas na criação musical e desafiam a ação de músicos profissionais, gerando ambiências sonoras e visuais. Os músicos são colocados em situações de ‘risco’, não vividas antes e as performances seguem na base da quebra da zona de conforto criando imagens sonoras.

Abrindo a noite, Patrick apresenta Se Abandonar. A ideia do projeto é sair da zona de conforto para crescer, aprender e estabelecer novos relacionamentos. Essa primeira ação vai reunir ao lado do residente, um coletivo de sanfoneiros composto por Gildo Arano, Daniel Neto, Kedson Silva, Pedro de Andrade Vieira e Teba Rocha. Cada um com seus históricos diferentes musicais, vão tocar músicas pré-selecionadas e improvisadas enquanto os outros tentam acompanhar, contribuindo no trabalho criativo de cada um. Essa é uma forma de se abandonar, como o nome da ação diz, e substituir a mente fechada, por uma aventura.

Strings, de Anikka Kahrs, é a segunda performance da noite. A ação vai apresentar um quarteto de cordas com músicos de orquestra que tocam os primeiros compassos da obra op. 14,4 de Ludwig van Beethoven. Com uma afinação padrão, os sons do violino, viola e violoncelo se misturam até o momento em que chega ao fim o primeiro andamento e os músicos precisam trocar de lugar e instrumento com a pessoa do lado, desafiando eles, de forma instável, a manterem o ritmo e o equilíbrio da música, até o momento que é preciso fazer a mudança novamente.

As mostras fazem parte da finalização da residência desses artistas no Goethe-Institut. Ao fim de cada residência, eles apresentam os resultados dos trabalhos em locais da cidade. O Goethe-Institut é um instituto alemão e o programa de residência Vila Sul, tem o objetivo de fortalecer interlocuções entre o Brasil e países do hemisfério sul, acolhendo artistas e agentes culturais de várias áreas.



Serviço

O quê: Mostra de Perfomances Instrumentais

Quando: Segunda-feira, dia 17 de junho, às 20h

Onde: Casa de Castro Alves (Santo Antônio Além do Carmo)

Entrada gratuita

Classificação indicativa é de 12 anos

*Com orientação da editoria Ana Cristina Pereira