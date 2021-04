‘Resistência de teimosos’ marca a II Feira Literária de Canudos

“Basta estar vivo que você já está na resistência hoje”, reflete o jornalista e escritor cearense Xico Sá, 58 anos, ao telefone. Convidado da II Feira Literária de Canudos (Flican), que começa quinta-feira (8), às 14h, Xico participa de um bate-papo virtual com os amigos e escritores pernambucanos Marcelino Freire e Antônio Marinho, “ciganos dessas mesas literárias pelo Brasil inteiro”, define.

Os três vão falar sobre Antônio Conselheiro (1830-1897), líder religioso que saiu do Ceará para fazer história em Canudos, na Bahia. “Vai ser um mergulho na trajetória do Conselheiro e vamos puxar para cá, falar da resistência hoje”, explica Xico. “Vai ser um rastreamento desses teimosos que de alguma forma representam Canudos. A gente migra e grita muito. Vai ser bom esse encontro”, completa Marcelino, 54.

Na mesa ‘Literatura, espaço, tempo e pandemia’, que acontece sexta-feira (9), às 16h10, o trio vai “relembrar para o Nordeste e o país inteiro que Canudos está vivo e tem história para contar”, destaca Xico. “É uma história que não se perde no tempo, porque resume a história Brasil. Não são leituras literais, mas simbólicas. Para entender a história do país, tem que voltar para Canudos”, defende.

Esse processo, continua, implica em reconhecer “que as tropas federais sufocaram um bando de nordestinos e cada pontinha dessa história de Canudos acaba despertando hoje”. Marcelino acrescenta que por ter estado à frente de questões de igualdade, consciência política e educação, “Conselheiro fez uma revolução muito moderna”. “Não é vergonha desconhecer essa história. O ruim é permanecer a vida inteira”, convida Xico.

Resistência

Para além da história de Canudos, são várias as resistências que entram no debate durante a Flican. A do artista que na pandemia “se reinventa o tempo inteiro”, destaca Marcelino, e a resistência da força Nordestina, que ganhou fôlego internacional com o premiado livro Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Junior. “Cito o exemplo de Itamar para citar tantas forças que não desistem. Faz bem à literatura contemporânea”, elogia.

Outra resistência é manter-se conectado à distância, ou como diz Marcelino: manter-se “quarantenado”, ou seja, “antenado, produzindo, abraçando as pessoas e descobrindo ferramentas para estar junto a elas”. Apesar de o abraço presencial fazer falta, assim como “beber com as pessoas depois das palestras e caminhar pela cidade”, o escritor destaca que o formato digital das feiras e festas veio para ficar.

“Veio pra ficar porque esse alcance é muito bom. Nada substitui o calor presencial, mas na falta dele a gente vai se energizando como pode. A vantagem é que estou em casa indo para a casa das outras pessoas e de repente entramos no espaço do escritor. Você vê a estante dele, de vez em quando o gato passa na câmera, o vendedor de caju que passa na rua (risos)... Quando que a gente teria isso?”, provoca.

Resistir também significa “ficar vivo para continuar contando histórias”, lembra Xico Sá, e seguir “em vigília permanente para manter a democracia, mesmo com todos os defeitos”. “Na democracia, você tem o benefício lindo de falar mal dela, falar mal do prefeito, do governador, falar do buraco na sua rua, da segurança pública...”, enaltece. E o escritor, em sua opinião, tem a liberdade de falar sobre o que quiser.

“Mas, hoje, não dá para não passar por essas broncas que estamos vivendo. Dá para falar de poesia de amor e ser resistente ao mesmo tempo”, defende Xico. O escritor acrescenta, ainda, que “não adianta ter um bando de escritores se não estivermos quem nos escute”, por isso “o leitor é a coisa mais preciosa que a gente tem”. “Levar alguém a ler, hoje, é muito revolucionário. Com reflexão você muda as coisas”, acredita.

Marcelino concorda e acrescenta que a literatura nos ajuda a ler nas entrelinhas, “nas subsombras de um discurso, do poder”. “Quando a gente lê um livro, a gente fica mais esperto”, reforça o escritor. “O bom livro não é o que nos faz sonhar, é aquele que nos acorda. A literatura tem um poder muito grande e é disso que os poderosos têm medo”, finaliza.

Serviço

O quê: II Feira Literária de Canudos (Flican)

Quando: De quinta-feira (8) a sábado (10), em horários variados. Abertura: às 14h.

Gratuito

Transmissão: YouTube da Uneb em Canudos e pela Canudos TV



08/04 - QUINTA-FEIRA – Tarde



14h - Desfile Literário



14h30 - Interpoéticas com Vitória Luísa – Sertão Sol e Paloma Aleoncio



14h40 - Mesa 1: Assombros e Encantados no imaginário sertanejo

Ester Figueiredo, UESB (Mediadora)

Franklin Carvalho

Márcio Benjamin



16h - Selo FLICAN - Premiação: Concurso literário – A produção intelectual dos estudantes de

Canudos com Lançamento do projeto do livro: A resistência na palavra

Roberto Gama (Secretário Municipal de Educação de Canudos) – Mediador



17h30 - Encerramento da tarde



08/04 - QUINTA-FEIRA – Noite



19h - Concerto de Abertura com Orquestra Sizaleira (BA)



19h30 - Homenagem a: José Calasans; Edivaldo Boaventura; Evandro Teixeira e Tripolli Gaudenzi



19h50 - Abertura oficial:

Arani Santana - Secretária de Cultura da Bahia

Jerônimo Rodrigues - Secretário de Educação da Bahia

Zulu Araújo - Presidente da Fundação Pedro Calmon

José Bites de Carvalho - Reitor da UNEB

Jilson Cardoso - Prefeito de Canudos

Roberto Gama - Secretário Municipal de Canudos

Vanderlei Leite - Presidente do IPMC

Luiz Paulo Neiva – Curadoria da FLICAN



20h25 - Poesia de Antônio Barreto em homenagem a José Calasans



20h30 - Conferência Inaugural: José Calasans, o demiurgo de Canudos Walnice Galvão (USP)



21h30 - Show Bião de Canudos



09/04 - SEXTA-FEIRA – Manhã



09h - Abertura



09h - A voz de Kaila Marcele (Canudos)



09h15 - Dona Durú (Canudos) – depoimento memorial



Flicanzinha



09h20 - Cordel Cantado: Mariane Bigio (PE)



09h50 - Zé Poeta – (Monte Santo)



10h - Visitando o Memorial Antônio Conselheiro



10h10 - Mesa 2: Aprendizagem e resistência em tempo de pandemia –

Superação e criatividade pedagógica nas escolas de Canudos

Josileide Varjão Valença –Secretaria Municipal de Educação



11h30 - Interpoéticas com Mariana Guimarães



11h40 - Encerramento da manhã



09/04 - SEXTA-FEIRA – Tarde



14h - Banda de Pífanos de Canudos – resistência e encantamento cultural



14h10 - Eldon Canário (BA) – depoimento memorial



14h15 - Mesa 3: Evocação de Canudos

Luiz Paulo Neiva, UNEB (Mediador)

Manoel Neto, CEEC/UNEB

Pedro Lima Vasconcelos (UFAL)

Floriza Sena (IPMC)

João Batista (Historiador)



15h30 - Cenário da guerra – Visitando o Parque Estadual de Canudos



15h50 - A força jovem da música em Canudos – Robertinho Kambalacho



16h - Interpoéticas com Ádila Madança;



16h10 - Mesa 4: Literatura, espaço, tempo e pandemia

Xico Sá (CE)

Marcelino Freire (PE)

Antônio Marinho (PE)



17h30 - Encerramento da tarde



09/04 - SEXTA-FEIRA – Noite



19h - Abertura Cultural: a poesia de Zé Américo (Canudos)



19h10 - Museu João de Régis – Com a palavra o Curador Edmilson Santana



19h20 - Museu João de Régis: Olhares e vertigens na memória

Flávio de Barros (por Sérgio Guerra),

Evandro Teixeira

Antônio Olavo



19h50 - Interpoéticas com Yasmin Rabelo e Pók Ribeiro - Coletivo Vozes - mulheres: além da

margens.



20h - Mesa 5: - Literatura, poesia e virtualidade

Cida Pedrosa (PE)

Emmanuel Mirdad (BA)

Maviael Melo (Mediador) (PE)



21h30 - Show de Encerramento com Targino Gondim e Renan Mendes



10/04 – SÁBADO – Manhã



09h - A voz de Isael - Sertao Francisco (Paulo Afonso)



09h10 - Joselina Guerra (Canudos) – depoimento memorial



Flicanzinha



09h15 – Rosa Griô e Sá Benidita (Contadoras de história)



09h50 - Antonio Barreto (BA)



10h20 - Mesa 6: Vozes guardadas: literatura de mulheres

Ilza Carla, poeta e escritora UNEB (Mediadora)

Erica Azevêdo, poeta

Clarissa Macêdo, poeta

Áquila Emanuelle, poeta



11h40 - Encerramento da manhã



10/04 – SÁBADO – Tarde



14h - Para abrir a tarde: Banda de Pífanos de Bendegó e Kaila Marcele (Canudos)



14h20 - Monólogo:Marcos Freitas (Cia de Teatro de Canudos)



14h40 - A vanguarda de editoras, livrarias e bibliotecas

Sandra Soares (Eduneb)

Geraldo Prado (Biblioteca de Paiaiá)

Flávia Goulart Roza (Edufba)

Cássio Marcílio (Edições Uesb)

Murillo Campos ( Editora UEFS)

Primo Maldonado (LDM)



15h40 - Visitando o Museu Manoel Travessa



15h50 - Visitando o Instituto Popular Memorial de Canudos



16h10 - Mesa 6: Lançamento de Livros

Aleilton Fonseca (mediação)

Walnice Galvão

Ádila Mandança

Sergio Siqueira

Pedro Vasconcelos

Ester Figueiredo

Sílvio Jessé



10/04 – SÁBADO – Noite



18h50 - Mesa 7: Entre arpejos e acordes: Uma leitura de O Capitão Jagunço

Profa. M. Neuma M. Paes, UNEB

Profa. Edil Silva Costa, UNEB



19h20 - Museu João de Régis – Olhares e vertigens na memória

Trípolli Gaudenzi

José Aras (Por Lina Aras)



19h40 - Mesa 8: Cancioneiro popular e poético de Canudos

Braúlio Tavares (poeta, PB)

Franklim Martins (Jornalista, RJ)

Josemar Martins Pinzoh (UNEB) - Mediador



20h30 - Mesa 9:“O Trabalho Criador de 100 Pessoas no Teat(r)o Oficina UzinaUzona de Os

Sertões de Euclides da Cunha in Canudos”

José Celso Martinez (Teatro Oficina, SP)

Paulo Dourado – Mediador (BA)



21h30 - Show de encerramento: Viva Canudos! Viva Antônio Conselheiro!

Fábio Paes (BA), Roze (BA) e Gereba (BA)