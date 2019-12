'Respeite e ame o próximo', diz Divaldo Franco em evento na Barra

Uma multidão vestida de branco se reuniu na noite desta quinta-feira (19), no Farol da Barra, em um evento que chamou a atenção de quem passava pela região. Em tempos de guerras declaradas, muitas delas dentro das próprias famílias por conflitos de opiniões políticas, religiosas e sociais, o grupo convidou as pessoas a buscarem a paz. Não apenas a paz no mundo em que vivem, mas, principalmente, a paz interior.

O encontro foi o último da 22ª edição do Movimento Você e a Paz, idealizado pelo líder espírita Divaldo Franco e realizado em 11 países. No palco, artistas se alternaram com shows de coral e voz e violão antes da palestra do religioso.

O largo do Farol da Barra ficou lotado para a 22ª edição do evento (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Divaldo deu destaque para o autoconhecimento. Ele explicou que esse é o caminho mais eficaz para encontrar o equilíbrio interior porque, nas palavras do líder espírita, é através da autocrítica que acontece a reflexão, os preconceitos são deixados de lado e surge o amor ao próximo.

“Todos temos os mesmos direitos e a paz é a questão da primazia do ego. Somos diferentes através da nossa evolução de natureza ética, mas temos as mesmas necessidades, os mesmos conflitos. E quando surgem as diferenças contra qualquer minoria, nós mostramos a nossa inferioridade porque as minorias, agora, são as possibilidades de maioria, amanhã. Trabalhando os preconceitos, nós superamos o egoísmo e vivemos o amor pleno”, afirmou.

Divaldo destacou a importância do amor (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Ele também pediu mais respeito às crenças e amor ao próximo.

“As criaturas disputam questão religiosa por conta do ego. É o mesmo Deus, a mesma proposta de amor, a transformação moral do divido para o melhor, a caridade e a imortalidade da alma. Então, as criaturas disputam interesses, quando deveríamos abandonar aquilo com que não concordamos e nos unir em tudo o que concordamos”, falou.

A mensagem também foi direcionada aos ateus. “Há muita gente excelente que não tem religião nenhuma e há muita gente que tem religião e não tem caráter. O essencial é a vida saudável, a cidadania e o respeito ao próximo que todas as religiões ensinam e amor a ética”, disse.

Cerca de três mil pessoas participaram do encontro (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

O largo em frente ao Farol da Barra ficou movimentado e algumas pessoas precisaram assistir as apresentações de pé. Segundo a organização do evento, cerca de três mil pessoas participaram de cada um dos quatro encontros do Movimento Você e a Paz de 2019.

A aposentada Kátia Gomes, 55 anos, esteve no evento pela primeira vez. Espírita, ela contou que o melhor caminho para alcançar o equilíbrio interior é através do respeito.

“É importante que haja tolerância entre as pessoas. Um evento como esse, realizado em um espaço aberto, é uma forma de juntar pessoas de diferentes religiões e mostrar a importância da tolerância religiosa”, pontuou.

Kátia Gomes foi ao evento pela primeira vez (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Algumas fileiras atrás de Kátia, estava sentada a jornalista Nathalie Silveira, 32 anos. Com faixa no braço e camisa temática, ela defendeu que a ajuda ao próximo é um dos caminhos mais eficazes para alcançar a paz de espírito no ambiente familiar, no trabalho ou em outros lugares.

“Ajudar o próximo faz bem para ele e para a gente. É gratificante. Orações e meditação também ajudam a encontrar esse equilíbrio”, disse. E foi com esse clima de paz que o evento foi encerrado.

Nathalie Silveira acredita no amor ao próximo como melhor caminho para a paz (Foto: Betto Jr/ CORREIO)

Divaldo Franco é, também, fundador da Mansão do Caminho, casa onde são realizados projetos sociais importantes nas áreas de saúde e educação, no bairro de Pau da Lima. A edição 2019 do Movimento Você e a Paz também aconteceu no Jardim dos Namorados, Dique do Tororó, e no Largo de Irmã Dulce.