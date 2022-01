Respondeu? Após ex-PSG detonar Neymar, atacante aparece em treino

Aparentemente, Neymar não gostou muito das críticas de Jérôme Rothen, ex-jogador do Paris Saint-Germain. Pouco depois de o francês detonar o estilo de vida do brasileiro, o atacante apareceu em um vídeo fazendo um compilado de treinos e sessões de fisioterapia.

As imagens foram publicadas pelo site oficial de Ney, e repostadas pouco depois pelo pai do camisa 10. Vale lembrar que ele se recupera de uma lesão no tornozelo esquerdo, sofrida no fim de novembro.

"Desde que chegou ao Brasil em 22/12, ele não parou um dia sequer. Treinos diários, sempre acompanhado por seu preparador físico e fisioterapeuta, para voltar aos campos no menor tempo e na melhor condição física possível", diz a postagem.

Em entrevista ao portal RMC Sports, Jérôme, que também defendeu a seleção da França, colocou em xeque o profissionalismo de Neymar, que postou fotos curtindo festas de fim de ano e jogando pôquer. O ex-jogador lembrou os números baixos do atacante na temporada: o brasileiro fechou 2021 com sua a pior média de gols e assistências por jogo desde que começou a atuar na Europa.

"Como podemos aceitar isto de um jogador que não esteve em 50% dos jogos e que tem, em comparação com outros anos, proporção de gols e assistências baixa? Está menos eficiente, o que é normal à medida que envelhece, ganha peso e não tem o estilo de vida adequado. A recuperação é mais difícil do que quando se tinha 25 anos quando se faz porcaria", disparou Jérôme.