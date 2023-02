Responsabilidade: Sete camarotes recebem selo de sustentabilidade no Carnaval

Sete camarotes que funcionaram durante o Carnaval deste ano receberam um selo de sustentabilidade pela sua atuação durante a festa. Segundo Letícia Lima, sócia-diretora da Startei, a ideia era mostrar que é possível atuar no segmento de eventos com a geração de impactos positivos nas áreas ambientais e sociais. “Normalmente é muito lixo, descartáveis e dificuldades com o pessoal que trabalha”, enumera.

Em 2020, a Startei, em parceria com o Sistema B e a Prefeitura de Salvador, começou a esquematizar o selo, mas a pandemia interrompeu o trabalho nos últimos dois anos. Agora, com a retomada da festa, a iniciativa retornou. “As empresas passam por toda uma avaliação para comprovar que a sua atuação é positiva para a sociedade”, explicou Letícia Lima, durante conversa com o jornalista Donaldson Gomes, no programa Política & Economia, veiculado ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas).

Uma equipe de especialistas em sustentabilidade realiza uma inspeção, que verifica se os espaços podem receber o selo de sustentabilidade. A avaliação levou em conta diversos quesitos, como o percentual de pessoas pretas trabalhando, mulheres, portadores de necessidades específicas, questões de acessibilidade, local para descanso dos trabalhadores, reciclagem e até a origem dos alimentos servidos. “É uma avaliação bem ampla para pegar todas as questões importantes, sejam ambientais, sociais ou relacionadas à gestão”, explica.

“Tivemos sete camarotes que conseguiram receber o selo, porém o mais legal é que a iniciativa já está gerando um sentimento nos outros, de entender que precisam deste reconhecimento também”, aponta. Este ano receberam o selo o Camarote Salvador, Planeta Band, Club, Brahma, Expresso 2222, Harém e o Mirante do Gigante. “Nosso desejo é que surja um número de camarotes cada vez maior com este reconhecimento e que estas práticas passem a ser comuns também nos outros eventos de Salvador”, torce.

Ela lembrou que no último Carnaval encontrou diversos ex-alunos que trabalharam ininterruptamente por mais de um mês para que os eventos relacionados à festa acontecessem como esperado na maior festa popular do mundo. “Foi um carnaval muito lindo, marcado por muita alegria, que têm problemas como todo evento deste porte enfrenta, mas que foi um sucesso retumbante graças ao trabalho de milhares de pessoas”, pondera.

A Startei é um hub de inovação de impacto. A empresa surgiu como uma consultoria para resolver problemas organizacionais, que passou a desenhar modelos de negócios e posteriormente a oferecer um pouco mais. “Nós trabalhamos para ajudar as empresas na geração de impactos positivos não apenas para os negócios, mas para a sociedade e todo o mundo”.

“A gente entende que existem problemas que são mais densos e precisam de um olhar mais apurado. Nós entendemos que é possível ir além na atuação empresarial. É possível empreender gerando impactos positivos para a sociedade”, aponta.

Um dos desafios enfrentados pela Startei é o de auxiliar empresas a lidarem com a agenda ESG, que envolve uma atuação sustentável ambientalmente, socialmente e na gestão das organizações. Para Letícia, um ponto importante a ressaltar é que desenvolver estratégias ambientais e sociais é algo bastante antigo no ambiente corporativo. “É uma pauta que já tem algumas décadas, a gente começa falando de responsabilidade social, ambiental e empresarial. Depois se desdobra para falarmos dos três pilares. Aí o ESG surge com muita força”, destaca.

Para a empresária, é muito importante que as empresas pequenas também devem contribuir com o assunto. “Pode ser difícil para uma empresa pequena fazer algo grande para conter desmatamentos ou as mudanças climáticas, por exemplo. Mas quem é pequeno pode e deve dar uma contribuição de acordo com as suas possibilidades”, acredita. Um exemplo simples, destaca, é o de uma microempresa que contrata um funcionário que reside próximo ao seu local de trabalho. “Estamos falando de uma iniciativa que tem impacto social, porque vai fazer o dinheiro circular naquela comunidade, mas que também tem um impacto ambiental, porque vai reduzir a pressão sobre o sistema de transportes”, explica.

“A gente fala tanto em mudanças climáticas, mas uma pequena empresa pode contribuir quando faz algo em relação à geração de resíduos. Um pequeno pode pensar que o salão de beleza lá em Mussurunga não tem nada a ver com o tema, mas este é um pensamento que precisa começar a ser transformado”, acredita. “Ser pequeno pode fazer com que este estabelecimento receba uma responsabilidade menor, mas ele não está isento”.

Ela lembra que o custo é o principal obstáculo apontado pelos pequenos para os investimentos em ESG. “Reaproveitar uma embalagem, evitar um copo descartável, tratar corretamente os resíduos, são ações simples e acessíveis a todos, nem precisa ser uma empresa”, diz. “Eu não preciso de um copo diferente a cada vez que bebo água. Aquele recipiente pode retornar para uma cadeia produtiva, no lugar de ser lançado na natureza”, adverte.

Por menor que seja uma empresa, ela pode agir com responsabilidade social junto aos seus colaboradores, acredita Letícia. “Um pequeno empresário pode dizer assim, ‘eu não tenho condições de estender a licença maternidade ou paternidade além do que a lei exige’, mas ele pode ser flexível se alguém falta ou se atrasa porque precisou levar um filho ao médico. Isso é responsabilidade social”, defende.

“Por muito tempo as empresas quiseram se posicionar como as melhores do mundo naquilo que elas faziam. Mas, cada vez mais, é preciso que haja um reposicionamento no sentido de serem as melhores para o mundo”, afirma.