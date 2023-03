Ressaca das Cabritas arrasta multidões no Subúrbio de Salvador

O mês é março, mas ainda tem gente fantasiada e correndo atrás de trio elétrico em Salvador. Depois de dois anos de interrupção a Ressaca das Cabritas voltou e com força, neste domingo (5). Uma multidão está lotando as ruas da Boa Vista do Lobato e do Alto do Cabrito para celebrar o fim da festa de Momo. Pela manhã, a atração foi infantil. À tarde, serão oito trios com atrações como Oh Polêmico e O Kannalha.

O evento começou com Bloco Beijinho, atração infantil, puxado pela cantora baiana Anna Catarina. A artista foi fantasiada de Mulher-Maravilha e contou que a retomada da ressaca marca também o retorno das atividades econômicas para um setor diretamente impactado pela pandemia.

“Estou muito feliz. A pandemia foi algo que veio para nos ensinar muita coisa. Ficamos parados, sem poder fazer show, e agora voltando com tudo. Essa retomada está sendo muito importante, não apenas para mim, mas também para todos os artistas que ficaram parados. Estamos preparando muitas coisas boas”, contou.

As crianças tomaram conta do circuito. Além da camisa, que era o abadá do bloco, muitos investiram em fantasias. Teve fadas, abelhinhas, super-heróis e muito confete e espuma. Os pequenos percorreram as ruas dos dois bairros ao som de músicas infantis e também de clássicos do sertanejo e do axé.

O casal Jeferson Gomes e Luziane Conceição, ambos de 28 anos, levaram as filhas Yasmin, 9, e Liz Vitória, 1 ano. As meninas foram vestidas de Mulher-Maravilha, assim como a cantora.

“Elas queriam sair fantasiadas no carnaval, mas a gente não foi para o carnaval. Então, resolvemos usar a fantasia hoje. A gente mora no bairro e todos os anos trabalhamos na festa, mas por conta da caçula resolvemos esse ano aproveitar ao invés de trabalhar”, contou a mãe das meninas.

A Ressaca das Cabritas surgiu, em 2003, com um grupo de amigos moradores da Rua Ana Piedade. Eles ligaram o som do carro e saíram pelas ruas do bairro. A festa foi crescendo com o passar dos anos e atualmente a infraestrutura tem camarotes, blocos padronizados, com cordas, vendedores ambulantes e foliões de Salvador e Região Metropolitana. A festa começa na sexta-feira e segue até o domingo.

Confira os blocos: os Coroas Lindos, Bloco Amor & Samba, Bloco AMACA, Bloco A Carreta, Bloco os Colegas, Bloco 20Amar, Bloco Boa Vista Total e Bloco Arena Boa Vista.