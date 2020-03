Resta 1: mais estaduais param e Roraimense é o único mantido

O Campeonato Roraimense é o único estadual que impede a paralisação total do futebol profissional no Brasil, por causa da pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira (19), quatro dos cinco clubes que participam da disputa, junto com a Federação de Futebol local (FRF), decidiram que os jogos sejam mantidos até o fim do primeiro turno.

Faltam três partidas, portanto, para que todos os clubes suspendam suas competições em atividade. Dois duelos serão no sábado (21), completando a fase de classificação, e a final será na próxima terça-feira (24), todos com portões fechados. Depois, o Roraimense também irá parar por tempo indeterminado.

O Baré foi o único clube que se opôs à continuidade total do campeonato. O mesmo time desistiu de jogar na última terça-feira (17), contra o São Raimundo. Na data, o Baré protocolou ofício solicitando a suspensão do Estadual por 20 dias, mas foi voto vencido. Os jogadores, então, entraram em campo usando máscaras e luvas, como forma de protesto, e abandonaram a partida - que foi dada como suspensa.

Na última quarta-feira (18), o Campeonato Tocantinense foi paralisado após Palmas ter o primeiro caso de coronavírus confirmado. O torneio estava na reta final e teria os jogos de volta das semifinais (Interporto x Tocantinópolis e Palmas x Araguacema) realizados neste fim de semana, 21 e 22.

Ainda na quarta-feira, também foi decicida a suspensão do Campeonato Mato-grossense, por tempo indeterminado. As partidas, pelas quartas de final, ocorreriam com portões fechados no fim de semana.

Nesta quinta-feira (19), foi a vez do Pará suspender o seu campeonato, após do primeiro caso da Covid-19 no estado.

Já o Amapá foi obrigado a cancelar suas partidas nas próximas 48 horas por causa da falta de policiamento. A Polícia Militar local informou que não faria a segurança no duelo entre Ypiranga e Santana, que estava marcado para às 17h desta quinta-feira (19). A Federação Amapaense de Futebol (FAF) convocou uma reunião para decidir se continuará ou suspenderá totalmente o estadual.