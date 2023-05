Restaurant Week começa esta quinta (18) em Salvador; veja locais participantes

A 21ª edição do Salvador Restaurant Week começa nesta quinta-feira (18), seguindo até 18 de junho. O tema esse ano será "Heranças gastronômicas: resgates, histórias e raízes da cozinha brasileira".

No festival, os restaurantes participantes oferecem uma refeição completa (entrada, prato principal e sobremesa) por um preço fixo, acrescidos de R$ 2 que vão para as Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). Veja os valores dessa edição:

Menu Week Convencional - R$ 54,90 no almoço; R$ 69,90 no jantar

Menu Week Plus - R$ 68,90 no almoço; R$ 78,90 no jantar

Menu Week Premium - R$ 89 no almoço; R$ 109 no jantar

Ação social - R$ 2 por menu para as Osid

