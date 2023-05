Restaurant Week: festival gastronômico acontece até 18 de junho em Salvador

Quando chegou à capital baiana, há mais uma década, o Salvador Restaurant Week, que tem como objetivo democratizar a gastronomia dando oportunidade ao público de apreciar a boa comida a preços mais acessíveis, o evento logo caiu no gosto dos baianos. Passadas 20 edições, o projeto, capitaneado por Fernando Reis e Licia Fabio, atinge nesta 21ª edição um número recorde de participantes, menor apenas que São Paulo e Rio Janeiro.

Prato que integra o menu do recém inaugurado Silva

O sucesso se dá pelo entendimento dos donos de restaurantes que encontram no projeto uma forma de atrair um novo público para suas casas. Vai lá que nem todos entendem o objetivo, mas hoje este número é cada vez menor. Desta vez, cada restaurante pôde se inspirar no universo plural de influências, nas suas raízes, nos pratos típicos, em suas histórias, nas técnicas, nos insumos e formas de preparo e, até mesmo, nas receitas de família.

Mini carpaccio no menu do Diliana

Casas que participam do evento desde a primeira edição como o Bella Napoli passando por outras que passaram a integrar o elenco pela primeira vez, como o La Taperia, até o novíssimo Silva, do chef Ricardo Silva, o que não falta é opção na hora de escolher onde ir.

Rigatonni com camarão no menu do Bella Napoli

O conceito do festival é oferecer menus completos com entrada, prato principal e sobremesa a um preço fixo, somado a R$ 2 doados às Obras Sociais Irmã Dulce. Nesta edição, os valores praticados serão: menu Week Convencional R$ 54,90 no almoço e R$ 69,90 no jantar; no menu Week Plus R$ 68,90 no almoço e R$ 78,90 no jantar; e no menu Week Premium R$ 89 no almoço e R$ 109 no jantar.

Prato do menu do Omi

De acordo com Fernando Reis, CEO do projeto, a criação das categorias é uma forma de agregar, dentro de uma mesma edição, estabelecimentos com padrões variados, ampliando as opções para o público consumidor. “Desde que desembarcou em Salvador, em agosto de 2011, com o objetivo de democratizar a boa gastronomia, o festival se tornou um dos principais acontecimentos da cena gastronômica soteropolitana, movimentando restaurantes, valorizando chefs e proporcionando ao público experiências nos melhores estabelecimentos da cidade a preços especiais”, explica.

Massa e proteína no menu da Marcelleria

Para Licia Fabio, parceira local do projeto, é importante ressaltar a variedade de casas que integram a lista de participantes. “Chegamos à 21ª edição mostrando o melhor da nossa gastronomia, democratizando a culinária, propiciando bons momentos de lazer em família para a alegria do povo baiano e dos turistas também”, enfatiza.

Sobremesa do menu do Gattai

Todas as informações sobre o festival, como restaurantes participantes, dias e horários de funcionamento, menus e valores de cada estabelecimento estão no site do evento: www.restaurantweek.com.br. As novidades na programação e fotos dos menus podem ser conferidas no instagram oficial @salvadorrestaurantweek.

Serviço:

Evento – 21ª edição da Salvador Restaurant Week

Período – até 18 de junho

Valor dos menus:

Menu Week Convencional: R$ 54,90 no almoço; e R$ 69,90 no jantar.

Menu Week Plus: R$ 68,90 no almoço; e R$ 78,90 no jantar.

Menu Week Premium: R$ 89 no almoço; e R$ 109 no jantar.

Ação social - R$ 2 por menu, para as Obras Sociais Irmã Dulce.

Lista dos restaurantes participantes:

33 Steakhouse, 705 Bar e Restaurante, Al Mare Salvador, Alfredo’Ro, Almacen Pepe, Amada Lisboa, Arabesque Empório, Barbacoa, Barravento, Bella Napoli, Boteco Português, Bottino Ristorante Italiano, Buddha Bistrô Asiático, Canto, Casa de Farinha, Casa Di Vina, Cave Queijos, Cedro Restaurante, Cervejaria Artmalte, Cien Fuegos Mexicano, Confraria das Ostras, Di Liana, DOQ American BBQ, El Carreiro, Ferreiro Café, Figueira da Villa, Fira Restaurante, Gattai Restaurante, Isola dei Sapori, Jabú Restrô Bar, Jiló, La Pasta Gialla, La Pulperia – Brotas, La Pulperia – Paseo, Lafayette, La Taperia, Le Vin – Mercure Boulevard, Le Vin – Pituba, Lôro – Bahia Marina, Marcelleria Quitéria, Maria Mata Mouro, Mariposa – Salvador Shopping, Martim Pescador, Missô, Mistura – Contorno, Mistura – Itapuã, Mondo Pane, Nank Gastrobar, O Porco, Omi Restaurante, Ori Restaurante, Oriental Prime, Paris 6, Pecorino Bar e Tratoria, Pepo Restaurante, Pereira –Barra, Pereira –Shopping da Bahia, Pereira - Shopping Paralela, Portogaia, Proseccheria Bar e Restaurante, Puxadinho, Regalo

Pizzeria, Ristorante II Filetto, Riz Bistrô, Salvador Dalí, Santiago Culinária Ibérica, Sette, Shiro, Silva, Soho - Bahia Marina, Soho – Paseo, Solar Gastronomia, Torre de Pizza – Parque Shop, Veleiro – Yacht Clube, Vini Figueira Gastronomia, Vini Figueira Mar, Zafferano e Zuuk Sushi.