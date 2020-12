Restaurante eleito o melhor de Salvador passa por ampliação

Fabrício Lemos (Foto: Ligia Skowronski/divulgação)

Se não fosse chef, Fabrício Lemos poderia ser designer, tal o cuidado que ele tem com os detalhes de tudo que cria: da apresentação dos pratos à estética dos restaurantes. O Origem, por exemplo, vai ganhar uma nova área de convivência, no seu andar superior, com o mesmo charme do salão principal, que atenderá de 12 a 14 pessoas por dia. O espaço original tem capacidade para até 40 clientes, mas com os protocolos surgidos com a pandemia vem recebendo de 18 a 20 visitantes.

O novo andar do restaurante localizado no Caminho das Árvores poderá vir a ser, no futuro, um salão privado para confrarias e pequenas reuniões. “Quando passar a pandemia, a área poderá se transformar em um wine bar, por exemplo”, explicou o chef ao Alô Alô Bahia. O arquiteto Ricardo Campos assina o projeto e a expectativa é que o local esteja pronto para ser inaugurado nas próximas semanas. “Estamos rejeitando de 30 a 40 reservas no final de semana por conta da limitação. Quero começar janeiro de 2021 já com a nova operação”, adiantou. O Origem foi eleito, em 2019, pela Veja, o melhor restaurante de Salvador.

Compromisso especial

Se dividindo entre Rio e Salvador, Fernando Torquatto retorna à capital baiana para compromisso especial. No próximo dia 15, ele maquiará e fotografará convidadas do Alô Alô Bahia, em estúdio montado na clínica do médico otorrinolaringologista Edson Freitas, no Itaigara. O encontro contará com buffet do Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins. “Faremos um ato simbólico, respeitando a pandemia. É uma forma de confraternizarmos e celebrarmos o findar de 2020”, nos disse Edson. A clínica conta com espaço lounge e possui projeto assinado pelo arquiteto Marlon Gama.

Plano de expansão

Sob o comando dos irmãos Pedro, Paulo e Deco Fonseca, o grupo Fonsecashop iniciou, quinta-feira, o seu plano de expansão. Abriu em Petrolina, no interior de Pernambuco, uma loja para atender as principais cidades do sertão nordestino e toda a região do Vale do São Francisco. A empresa possui mais de 150 anos de experiência e tem unidades em Salvador e Aracaju. “A loja em Petrolina irá oferecer o que há de melhor no mundo dos acabamentos especiais e as principais novidades do setor de arquitetura e decoração”, revelou Deco Fonseca.

Caetano Veloso e Paula Lavigne (Foto: Divulgação)

Mudança de planos

Grandes anfitriões do verão baiano, Paula Lavigne e Caetano Veloso não celebrarão as festas de fim de ano em Salvador. O casal mora no Rio de Janeiro, mas sempre passa o mês de dezembro na casa que possui, no Morro da Paciência, no Rio Vermelho, com direito a pequenos shows e confraternizações entre amigos. “ Não conseguiremos ir no Natal. A segunda onda da Covid está muito forte aqui no Rio. Por isso, iremos ficar em casa”, nos disse Paula. A empresária também revelou que Caetano não teve coronavírus e que está analisando, com ele, como irão fazer para vir à capital baiana. “A gente quer ir passar uns dias, mas estamos pesquisando como podemos fazer sem correr nenhum tipo de risco”, completou. Enquanto isso, Paula segue imersa nos preparativos para a live natalina que Veloso apresenta, no próximo dia 19, às 21h, com transmissão através do YouTube.

Agência do futuro

Do Hub Salvador, no Comércio, vêm saindo vários dos anúncios que você vê, gosta, elogia, mas, muitas vezes, não sabe quem fez. Pode muito bem ter sido a startup Nibs, que está funcionando por lá, sob o comando do jornalista Gustavo Queiroz. Gustavo foi sócio de grandes agências, como a Ideia3 e Morya, e de Nizan Guanaes e Guga Valente, no Grupo ABC. Recentemente abriu a Nibs, que já atende a importantes clientes dos mais diversos setores. A equipe, atualmente, é formada por 23 pessoas e Queiroz garante: “Nossa missão é usar a comunicação para ajudar pessoas e organizações a enfrentarem a transformação digital com mais resultados, economia e liberdade”.

Alto estilo

A virada de ano no Palácio Tangará, em São Paulo, será uma das mais luxuosas do país. No restaurante Jean-Georges, localizado dentro do hotel, haverá ceia especial com menu criado pelos chefs Jean-Georges Vongerichten e Felipe Rodrigues. A experiência contará com jantar de cinco tempos harmonizado com champagne Ruinart, harmonização de vinhos, destilados premium, drinques autorais e DJ, além de café da manhã e brunch especial no dia 1 de janeiro. O pacote não inclui hospedagem e está custando a partir de R$13.500 – por pessoa.

Confraternização

O empresário Mario Dantas esteve, durante a semana, em São Paulo. Por lá, além de reuniões e compromissos especiais, também aproveitou para prestigiar o jantar de final de ano de Nelson Willians, que foi realizado na bela residência do famoso advogado. A noite contou com luxuoso buffet assinado pelo L´Epicerie e apresentação do cantor sertanejo Edson ( da dupla com Hudson).

Crescimento

Após fechar sua unidade no Shopping Bela Vista e abrir outra no Salvador Norte Shopping, a Livraria Leitura vai ter uma segunda loja na capital baiana. A unidade do Shopping da Bahia deve ser aberta ainda neste mês de dezembro. O grupo mineiro também promete abrir mais duas lojas no país em 2020: uma em Belo Horizonte, no Shopping Diamond Mall, e outra em São Paulo, no Shopping Mooca, encerrando o ano com 80 unidades distribuídas em mais de 20 estados.