Restaurante na Barra aposta na rica culinária do Recôncavo

Todo baiano sabe, ou deveria saber, que a culinária do Recôncavo é uma das mais ricas do país. Apesar dessa riqueza toda, não é fácil encontrar um restaurante especializado exclusivamente na gastronomia da região. Era, porque há sete meses o franciscano (nascido em São Francisco do Conde), Alberto Souza da Cruz, criou na capital baiana um espaço que compila muitas iguarias que ostentam o selo do Recôncavo Baiano, realizando o sonho de ter um local que reverenciasse a cultura de lá.

Bolinho de papa fumo

O Recôncavo Culinária, localizado no coração da Barra, pertinho do mar, é bem mais que um espaço da gastronomia local. Funciona como uma espécie de embaixada que reúne não apenas a rica cozinha praticada nos diversos municípios daquela área, mas também vários aspectos da cultura desse precioso território baiano.

Filé de pescada com risoto de queijo coalho

Para juntar essa riqueza, Alberto apostou num bem conservado e charmoso casarão dos anos 1950 (uma raridade, hoje, no bairro) e criou um espaço leve e cheio de referências da cultura de sua região. Mas, o mais precioso lá é a cozinha conduzida por dois baianos que não nasceram no Recôncavo, mas que conseguiram, com o preciosismo e a “cara de pau” do proprietário, reproduzir receitas de experientes cozinheiras da região.

Drinque baia de todos-os-santos feito com biribiri e capim santo

“Quando descobria ou experimentava um prato preparado por estas cozinheiras incríveis do Recôncavo, pedia a receita e a autorização para incluir no cardápio do restaurante”, conta. Tamanha cara de pau rendeu pratos memoráveis e crédito para essas mulheres que têm seus nomes em suas criações como Tia Nina, uma senhorinha que cedeu a receita da maniçoba e que ganhará em breve sua fotografia na parede do casarão.

Queijo coalho com mel de caju

A diversidade do cardápio é compatível com a da culinária proposta. Fui direto ao Bolinho de Papa Fumo, conhecido em outras localidades do litoral brasileiro como Berbigão, Chumbinho e diversas outras alcunhas, mas que nos restaurantes mais sofisticados é tratado como Vôngole. Acertei: é uma das melhores opções do cardápio.

A receita, garante o restaurateur, está na conta da sua cara de pau. Foi “queixada” a uma cozinheira de Salinas das Margaridas. Já o Queijo Coalho com Mel de Caju foi resgatada do HD de suas memórias afetivas e é um petisco incrível que reúne cubos do queijo empanado para ser melado com mel de caju. É bem menos adocicado do que o tradicional melaço de cana que costuma umedecer os queijinhos servidos por aí.

Feijoada com feijão mulatinho, carnes secas e mocotó; moqueca de siri-mole; salada de peguari; sarapatel e a deliciosa carne de fumeiro de Maragogipe (que vem acompanhada de cuscuz de mangalô e vinagrete de biribiri) são apenas algumas das opções imperdíveis do cardápio. Mas se couber na composição do prato de sua escolha, peça uma porção de vatapá de farinha de guerra para acompanhar. É leve e dá pra sentir os micro-pedacinhos da castanha e dos demais ingredientes que compõem a iguaria.

Drinque Recôncavo

Vale destaque a sutileza que os cozinheiros têm com o uso do azeite de dendê, que é leve, preparado artesanalmente por Aninha do Passé, uma nativa do Recôncavo que segue a receita do preparo como antigamente, utilizando o pilão.

Entre um prato e outro (por lá, a experiência não tem hora e nem dá vontade de acabar) vai pedindo os drinques incríveis criados pelo bartender Dan Anjos como o Paraguaçu e o Recôncavo, ambos preparados com ingredientes da região. Se a farra se estender, experimente o coquetel Baía de Todos-os-Santos (este, uma receita de Alberto) que leva biribiri e capim santo) e que, para o meu paladar, é o campeão da casa.

Cocada com sorvete de coco verde

O resumo dessa experiência é surpreendente e valioso. Vá e aproveite tudo o que puder, inclusive os diversos ambientes da casa, como o salão climatizado, a varanda e o pergolado. Se gostar da cozinha contemporânea, peça o Filé de Pescado que, mesmo com este conceito mais moderno de gastronomia, assim como os demais nesta pegada, flerta com o regional incluindo insumos locais, como uma crosta de camarão seco defumado que vai sobre o peixe e o delicioso risoto de queijo coalho que serve de cama para o filé repousar. É claro que vou voltar para repetir o que apreciei e experimentar outras opções! Eu você faria o mesmo.



Serviço:

Recôncavo Culinária - @reconcavo.culinaria

Rua Professor Fernando Luz, 63, Barra.

Tel. 71 98238 8818