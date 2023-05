Restaurante Outback divulga 60 vagas de emprego para nova loja em Salvador

O Outback Steakhouse, restaurante inspirado na culinária e estilo australianos, divulgou 60 vagas para a unidade prestes a abrir no Salvador Shopping. A loja, prevista para inaugurar em junho, será a quarta da rede na Bahia. As vagas, em regime CLT, são para atendente de bar e restaurante, recepcionista e auxiliar de limpeza, delivery e cozinha. As inscrições vão até o dia 15 de maio.

Das 60 vagas oferecidas, 20 são para atendente de restaurante, 4 para atendente de bar, 4 para recepcionista, 6 para auxiliar de limpeza do salão, 6 para auxiliar de limpeza da cozinha, 2 para auxiliar de delivery e 18 para auxiliar de cozinha. Os interessados devem se inscrever pelo site https://jobs.kenoby.com/outback.

Os candidatos devem ter mais de 18 anos e possuir ensino médio ou técnico completo, além de ter disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados. A marca não exige experiência.

Todas as vagas oferecem benefícios como vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica. O processo seletivo consiste em inscrição online, dinâmica em grupo e entrevistas. Os funcionários selecionados após essas etapas passarão por um treinamento nos restaurantes.