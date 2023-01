Restaurantes especializados em café-da-manhã servem de ovo frito a mocotó na Bahia

Férias é tempo de se aventurar - principalmente nas estradas. Mas algumas paradas matutinas são obrigatórias, e se tornam uma atração a mais durante a viagem. Quase uma diversão à parte. É quando os carros lotam os estacionamentos dos restaurantes que servem café da manhã. Alguns deliciam os viajantes com uma variedade tão gigantesca de geleias, sucos, queijos finos, cafés, bolos caramelizados, que pouco se vê na capital baiana. “Eu paro lá sempre que posso”, conta o engenheiro Paulo Nakamura, 68 anos, sobre o prestigiado Maria Antônia Café & Restaurante. O local fica na rodovia BR 324, Km 584, sentido Salvador – Feira de Santana, e seus donos se orgulham de um cardápio em que constam nada menos que 350 itens! Eles ainda contam com uma decoração estilo retrô, um antiquário próprio e nota altíssima de classificação no Google.

Esses restaurantes-cafés abrem já às 6h da manhã, sabendo que quem viaja pelas estradas acorda cedo e não quer esperar para comer. Oferecem desde omeletes, frutas e buffets até pratos como sarapatel no café da manhã, caso do Maria Antônia. Sim, oferecem. Rabada, mocotó e feijoada também ficam à disposição em outros cafés pelas estradas da Bahia. Sinal de que não são poucos os passageiros que optam por pratos tão ‘pesados’ no desjejum, ainda que seu corpo não esteja exatamente preparado para tanto colesterol às 6 da manhã.

Concorrente direto do Maria Antônia, o célebre Rei da Pamonha fica na mesma BR 324, e estão bem próximos um do outro. Nas páginas de classificação da internet, clientes discutem qual dos dois tem a melhor comida e atendimento. Para viajantes que buscam tradição e um café da manhã com opções à base de milho, essa é a escolha ideal. Além da pamonha, conta com o suco, mingau, bolo, curau do cereal e outras opções diversas. A coxinha de galinha é também uma tradição. O Rei da Pamonha já possui diversas franquias dentro e fora de Salvador, em locais como a Paralela e Lauro de Freitas. Na estrada, o ambiente é limpo e aconchegante, embora não tenha o mesmo charme vintage do Maria Antônia, nem a mesma variedade inimaginável. Mas são pioneiros na feitura do delicioso suco de milho, que muito ajudou o Rei da Pamonha a alcançar o sucesso que tem hoje. Ainda assim, sua classificação no Google é inferior à concorrente próxima a ela.

Postos de alimentação

Essas paradas obrigatórias para um café às vezes estão localizadas em postos de gasolina. É uma boa maneira dos viajantes encherem o tanque e a barriga de uma só vez, ganhando tempo durante a viagem. Um deles já existe há 40 anos, tornando seu café bem tradicional para quem transita também na BR 324, Km 47. É o Restaurante Vovó Dalva, em belo estilo colonial - que conta também com uma pequena lanchonete de mesmo nome e serve salgados rápidos. No restaurante, seu cardápio de café da manhã é rico. Vai desde pães e ovos diversos, até linguiça frita e feijoada. Sim, muitos viajantes optam lá também por bastante gordura no café da manhã para segurar a fome por mais tempo.

Já a Lanchonete e Restaurante Acácia, por exemplo, fica no posto de mesmo nome, mas em outra rodovia: a BR 101, na estrada de Santo Antônio de Jesus. Os proprietários apostaram num local mais simples para o café da manhã, sem decoração especial, embora limpo e confortável. Os clientes classificaram o lugar com boas notas nos sites especializados e destacaram o pastel de queijo coalho. “É muito bom”, comentou o auditor fiscal Sérgio Palma, 62 anos - frequentador de vários cafés nas estradas quando viaja para o município de Ipiaú -, elogiando a limpeza e a comida do Acácia

Mas nem só de café-da-manhã vivem os frequentadores de restaurantes das rodovias. Alguns apontam que esses locais são uma pausa para descansar do volante, fumar um cigarro, conversar ou utilizar um banheiro adequado. “Eu não vou só pela comida, mas porque tem banheiro limpo para minha mulher”, diz Sérgio. Como a esposa é exigente com limpeza, ele não toma café no lugar se ela não aprovar o banheiro.

Ilha do café

Há quem atravesse com o carro a Baía de Todos os Santos, através do ferry-boat, como um atalho para outros municípios ou com destino à Ilha de Itaparica. Mas as opções de café da manhã são escassas em Bom Despacho. Há apenas lanchonetes antigas com salgados. No entanto, o novo Mercadão Supermercados promete delícias com variedade para quem busca um desjejum. O local fica no bairro da Coroa, em Vera Cruz e possui filiais em municípios vizinhos. É bastante útil para quem quer comer e precisa comprar algo no supermercado, já que sempre os viajantes se dão conta que esqueceram alguma coisa. O mercado possui um espaço que serve café-da-manhã. Ideal principalmente para quem deseja descansar, comer e pegar a estrada novamente.

Café da manhã nas estradas:

Maria Antônia Café e Restaurante

Endereço: BR-324, km 584 – Distrito Industrial, Candeias - BA, 43850-000

Telefone: (71) 3121-3535

Website: https://www.mariaantoniacafe.com.br/

Instagram: @mariaantoniacafeerestaurante





Rei da Pamonha – franquia Simões Filho

Endereço: Rodovia BR 324, Km 20, nr 89, Simões Filho - BA, 43700-000

Telefone: (71) 3396-1547





Rei Da Pamonha – franquia Amélia Rodrigues

Endereço: Avenida Dep. Luiz Eduardo Magalhaes-Ex Artur Costa Silva, S/N, Centro Amélia Rodrigues - BA, 44230-000

Telefone: (71) 3251-8050





Restaurante Vovó Dalva / Lanchonete Dalva

Endereço: Rodovia BR 324, km 47, sem número, Candeias - BA. Ponto de referência: logo após o viaduto de Candeias, sentido Salvador. Atual km 580

Telefone: (71) 3607-5010

Website: https://www.restaurantevovodalva.com.br/

Instagram: @restaurantevovodalva





Lanchonete e Restaurante Acacia

Endereço: Rodovia BA-497, 97, Santo Antônio de Jesus – BA, CEP 44572-610

Telefone: (75) 3631-3579

Instagram: @restauranteacacia