Restos humanos de crianças são leiloados e colocados em malas

Duas crianças foram encontradas em malas que foram vendidas em um leilão de bens abandonados na Nova Zelândia. A polícia de South Auckland informou, nesta quinta-feira (18), que os corpos foram localizados pelo comprador da mala.

O leilão ocorreu no dia 11 de agosto e foi adquirido no mesmo dia pelo comprador. Além da mala, outros itens também foram comprados pela família. A comunidade está conturbada com a situação, de acordo com inspetor de polícia local Tofilau Faamanuia Vaaelua.

"A polícia ainda está nos estágios iniciais de sua investigação, explicou ele, mas as crianças parecem estar mortas há vários anos."

Os menores tinham entre 5 e 10 anos e, de acordo com o rumo das investigações, a família não está envolvida na morte das crianças. "O que posso dizer é que estamos fazendo um progresso muito bom com as investigações de DNA", finalizou.