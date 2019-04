Resultado preliminar mostra vitória do PSOE na Espanha

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), do ministro espanhol, Pedro Sánchez, deverá manter a maioria do Congresso Nacional por uma margem estreita, segundo informam as primeiras pesquisas de boca de urna realizadas após o encerramento das eleições gerais na Espanha neste domingo (28).



De acordo com levantamento da consultoria GDA3 feito para a emissora RTVE, o PSOE deve ficar com entre 116 e 121 deputados, enquanto o Unidas Podemos oscilaria entre 42 e 45. Juntos, os dois partidos de esquerda não conseguem obter a maioria absoluta de 176 parlamentares, o que os obrigaria a fazer acordos com os partidos independentes.



O resultado prévio indica ascensão do partido de extrema-direita Vox, que deve conseguir eleger entre 30 e 40 deputados. Essa ala ideológica não obtinha destaque desde a morte do ditador Francisco Franco, em 1975.



Até o momento, cerca de 12% das urnas já foram apuradas.