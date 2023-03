Resultado provisório da 1ª etapa do concurso para PM e Bombeiros é divulgado

O resultado provisório da primeira etapa do concurso para 2 mil vagas de soldados da Polícia Militar e outros 500 do Corpo de Bombeiros foi divulgado nesta quarta-feira (1º). A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado.

A relação dos aprovados foi publicada por ordem de classificação. Além do DOE, é possível consultar o resultado no Portal do RH Bahia e no site da organizadora do certame.

O prazo para os candidatos ingressarem com recursos em relação ao resultado provisório da 1ª etapa (Provas Objetivas) será entre os dias 2 e 3 de março.

Cronograma

O resultado definitivo da 1ª etapa será divulgado no dia 29 de março, no Diário Oficial do Estado, no site da Fundação Carlos Chagas e no Portal RH Bahia. Na mesma data também sairá o resultado provisório da segunda etapa (Prova Discursiva). O resultado definitivo desta 2ª etapa sairá no dia 11 de maio.

Os candidatos devem acompanhar o cronograma do certame por intermédio das publicações legais no DOE e pelo site RH Bahia, clicando no link Concursos, no menu situado na parte superior. Outra opção para ter acesso às informações do concurso é acessar o site da Fundação Carlos Chagas.