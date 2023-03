Resultado provisório de concurso público da Secretaria da Educação é divulgado

Foi divulgado neste sábado (18) o resultado provisório da 3ª etapa do concurso público da Secretaria da Educação do Estado para professores e coordenadores pedagógicos. Os nomes divulgados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), estão disponíveis para consulta no Diário Oficial deste sábado (18).

Esta etapa se refere à prova de títulos e ao procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se declararam negros no momento da inscrição e à perícia médica dos candidatos com deficiência. A relação também está disponível no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

De acordo com o edital do concurso, os candidatos têm os dias 30 e 31 de março para a interposição de recurso. O resultado final e a homologação do concurso estão programados para o dia 18 de abril. O concurso SAEB/03/2022 para a rede estadual de ensino é para preenchimento de vagas do Magistério estadual de professor, Padrão P – Grau III, e coordenador pedagógico, Padrão P – Grau III.

Foram ofertadas 2.113 vagas para educadores, sendo 1.806 para professor e 307 para coordenador pedagógico, que serão distribuídas em diferentes Núcleos Territoriais de Educação (NTEs). O certame obteve mais de 81 mil candidatos inscritos no edital de abertura, publicado em agosto de 2022.