Resultados da 9ª rodada garantem Vitória na liderança da Série B

A 9ª rodada da Série B do Brasileiro foi encerrada na noite de segunda-feira (29), com o triunfo por 1x0 do Sampaio Corrêa contra a Chapecoense. A partida na Arena Condá não interferiu na configuração do G4, mas outros três jogos sim.

Mesmo com o empate em 1x1 com o Avaí, no estádio da Ressacada, o Vitória conseguiu se manter na liderança da competição, com 19 pontos. Isso graças ao tropeço de dois adversários que poderiam ter assumido o topo da classificação. Donos de 17 pontos cada, Vila Nova e Criciúma perderam seus jogos.

A equipe goiana foi derrotada por 1x0 pela Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, caiu uma posição e estacionou na 3ª. O time catarinense perdeu pelo mesmo placar para o Mirassol, no estádio Maião, e também desceu uma casa, ficando em 4º lugar.

O Botafogo-SP deixou o grupo seleto após empatar com o Atlético-GO em 1x1, no estádio Antônio Accioly, e agora é o 6º colocado, com 16 pontos. O Mirassol o ultrapassou e, com os mesmos 16 pontos, é o porteiro do G4, em 5º lugar.

Quem deu um bote certo, pulou cinco posições e assumiu a vice-liderança foi o Novorizontino. A equipe paulista bateu o Ceará por 3x0, no estádio Castelão e alcançou 17 pontos.

Na próxima rodada, a 10ª da Série B, o Vitória precisará fazer o dever de casa para se garantir no topo da tabela sem depender mais uma vez do resultado dos adversários. Para isso, a equipe comandada por Léo Condé precisará vencer o Ituano, no jogo das 21h30, no Barradão.

O rubro-negro pode até se manter no topo com um empate, mas terá que torcer para que Novorizontino, Vila Nova e Criciúma não o ultrapassem no saldo e gols caso vençam seus jogos. O Leão tem 11 gols de saldo contra 8 do Novorizontino e Vila Nova, e 4 do Criciúma.