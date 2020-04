Resumo BBB20: Líder defende seu voto e brothers conversam sobre o jogo

A noite de ontem foi agitada com formação de Paredão, festa e muitas DRs, o que fez com que os brothers acordassem ainda assimilando os acontecimentos e tentando lidar com as novas cartas à mesa. Os confinados também foram às compras no Mercado BBB neste sabadão, 11/4. Quer saber de todos os detalhes das últimas horas? É para já, em mais um resumo especial da #RedeBBB.

Bandeira branca?

Após passar boa parte da manhã pensativa e solitária, a emparedada Flayslane recebeu a companhia de Mari, com quem se desentendeu na Festa Luau. Foi a baiana quem puxou assunto:

"Fiquei feliz que você começou a falar com as pessoas ontem", comentou Mari.

"Cara, eu adoro ela. Só que estava respeitando o espaço dela de querer dar um passo atrás na relação comigo por causa da Rafa", afirmou Flay sobre o papo que teve com Manu.

Ao voltar para o Quarto do Líder, Mari relatou a cena para Ivy e Gizelly e ouviu a conclusão da Líder sobre a crise na amizade - que rendeu até coração partido no Queridômetro:

"Isso tudo é ciúmes."

Manhã de comprinhas! Ivy e Gizelly fizeram as compras do VIP; Manu e Thelma foram as sorteadas da Xepa para visitar o Mercado BBB.

Continuando o assunto que dominou seu Raio-X, Ivy dedicou-se a comentar bastante a formação do Paredão:

"Sempre falei que Thelma seria minha opção aqui dentro da casa. Sempre. Não é segredo."

"A Thelma, ontem, vindo falar comigo que eu peguei o Babu para Cristo. Engraçado, ela não fez a mesma coisa com a Flay?"

"Fiquei esperando a oportunidade. Pensei, repensei e falei ‘vou dar uma jogada, já votei no Babu um milhão de vezes, vou criar coragem e votar na Thelma. Só que, na hora de escolher entre Manu e Rafa, eu escolhi o Babu de novo".



A respeito dessa última afirmação, Mari analisou:

"Deu ruim, né? Você queria se livrar de uma coisa... Você votou na pessoa que não queria e ainda votou na Thelma."

Ivy culpou Gizelly:

"Você deveria não ter votado nele ontem. Se você tivesse pensado um pouquinho mais na dinâmica do jogo, com a cabeça fria... Ele vai para o Paredão e vai voltar, vai dar na mesma."



Em papo com Flayslane, Babu disse que investirá na carreira musical da sister caso ganhe o BBB20:

"Lembra que eu te falei que iria investir em conhecimento?", disse o brother.