Reta final do 'The Voice Brasil' terá votação do público em tempo real

A votação para escolher os melhores cantores do The Voice Brasil será em tempo real. Nesta terça-feira (14), os Shows Ao Vivo começam e os telespectadores terão oportunidade de ajudar os técnicos. Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza, Lulu Santos e Michel Teló vão preparar as seis vozes de seus times para uma nova apresentação e torcer pelo resultado da decisão popular.

Os músicos irão escolher três nomes, mas apenas um será definido pelo espectador para avançar para as próximas etapas. A semifinal será no dia 20 de dezembro. Para participar da votação em tempo real, os telespectadores deverão se cadastrar primeiro no site do GShow. Dado o primeiro passo, podem escolher os candidatos quantas vezes quiserem.