Reta Final: prepare-se para o concurso da prefeitura de Salvador

Em ritmo final da etapa de preparação, os concurseiros inscritos no processo seletivo para a prefeitura de Salvador vão precisar dar um gás extra nos estudos com resolução de questões da Banca Examinadora do certame, no caso a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

A recomendação é do diretor e professor da Acerte Concursos, Alan Vinícius, que destaca o foco nas disciplinas específicas e na prova de Português. “O candidato precisa estar bastante preparado no tocante à interpretação das questões e também ao aspecto da parte do conteúdo programático que proporcionará uma maior quantidade de pontos. Ou seja, é saber o que tem que ser estudado em cada disciplina”, orienta.

Quem quiser se sair bem na prova que acontece no domingo (16) vai ter que redobrar a atenção na hora de definir as estratégias para resolver a prova. “Analise o momento da prova: qual será feita primeiro, aquela que tem um nível intermediário e a que vai exigir uma maior dedicação. É preciso dosar o tempo para obter uma boa pontuação”.

São 368 vagas em disputa para cargos de nível médio, técnico e superior com salários de até R$ 10. 902,71. Para dar uma forcinha extra, o CORREIO traz nesta edição questões comentadas por professores especialistas em Língua Portuguesa e Raciocínio Lógico (confira abaixo).

Para Alan Vinícius, ganha a disputa aquele que entender melhor as regras do jogo da banca organizadora. “É fundamental conhecer as características das questões da banca. Isso vai fazer toda a diferença”.





QUESTÕES COMENTADAS

Língua Portuguesa

Dica de mestre: "Boa parte das questões de Língua Portuguesa versa sobre interpretação de texto. Muita atenção aos enunciados, pois são elaborados, testando o raciocínio e, principalmente, a concentração do candidato", destaca a professora de Língua Portuguesa e Redação de cursos para concursos, Luzana Pedreira.

Assinale a opção que indica a palavra que só pode ser empregada com acento gráfico.

a. médico

b. é

c. até

d. saída

e. amém

Resposta correta: (D) Exceto “saída”, todas as demais palavras, se retirado o acento gráfico, existem com outro sentido: medico (verbo medicar), e (conjunção), ate (verbo atar), amem (verbo amar).

Leia o trecho: “Os meus braços precisam dos teus” (Vinicius de Moraes)

a. eufemismo

b. sinestesia

c. personificação

d. pleonasmo

e. metonímia

Resposta correta: (E) Metonímia é o uso da parte pelo todo. O poeta faz referência à necessidade de ter a presença da outra pessoa e não somente dos braços.

Releia o trecho: “observe SE há pessoas suspeitas próximas à residência”. O termo em destaque classifica-se como

a. conjunção subordinativa causal

b. partícula de realce

c. pronome apassivador

d. conjunção subordinativa integrante

e. pronome reflexivo

Resposta correta: (D) O SE em destaque liga orações estabelecendo entre elas uma relação de dependência sintática, logo é conjunção subordinativa integrante. A oração poderia ser substituída por ISSO (observe ISSO).

Observe o fragmento: “há pessoas suspeitas”. Assinale a opção que indica a forma adequada de reescrita desse trecho do texto

a. devem haver pessoas suspeitas

b. pode haver pessoas suspeitas

c. existe pessoas suspeitas

d. há de existir pessoas suspeitas

e. tem de existir pessoas suspeitas

Resposta correta: (B) O verbo HAVER no sentido de EXISTIR não aceita plural, mesmo que esteja sendo usado um verbo auxiliar. EXISTIR tem plural normal.

A opção abaixo em que o vocábulo mostra um processo de formação de palavras diferentes das demais é:

a. esgotamento

b. profissional

c. trabalho

d. organização

e. exaustivas

Resposta correta: (C) O vocábulo ‘trabalho’, diferente dos demais, não apresenta sufixo.





Raciocínio Lógico

Dica de mestre: "A FGV é uma banca que está sempre cobrando um raciocínio dedutivo. Portanto, fique atento sempre na pergunta de cada questão, pois é no momento de encontrar a resposta final que a banca tenta fazer o candidato errar", pontua o professor de Matemática e Estatística na Central de Concursos, Roberto Eugênio.





Observe a sequência de algarismos: 123456543212345654321234565432123... O 2018º algarismo dessa sequência é:

a.1 | b. 2 | c. 3 | d. 4 | e. 5

Resposta correta: (D) Neste tipo de questão que a FGV adora cobrar em suas provas, um macete simples e rápido para resolver é observar o limite em que a sequência começa a se repetir. Aqui temos :1234565432/1234565432/ 1234565432123... Veja que a cada dez termos a sequência se repete, então fazemos uma simples divisão e a resposta será sempre a posição representada pelo resto da divisão. Logo como a pergunta é a posição 2018, fazemos 2018 dividido por 10. A resposta será o oitavo elemento, que na sequência está representado pelo número 4.

Em uma fila há 70 pessoas, entre as quais Pedro e João. Sabe-se que: i. Pedro está na frente de João e há duas pessoas entre eles; ii. o número de pessoas na frente de Pedro é o dobro do número de pessoas atrás de João. Nessa fila João ocupa o:

a. 45º lugar | b. 46º lugar | c. 47º lugar | d. 48º lugar | e. 49º lugar.

Resposta correta: (D) Aqui temos um caso de situação problema, onde devemos apenas fazer uma organização das informações. Assim como o total de pessoas é igual a 70, diminuímos 4 e devemos então ter que: 3x= 66; x=66/3; x=22. Trocando o x por 22, a posição de João será a 48ª.

Maria e Joana começaram, no mesmo dia, a ler um mesmo livro com 300 páginas. Maria lê 12 páginas por dia e Joana lê 15 páginas por dia. Quando Joana terminar o livro, o número de páginas que Maria ainda terá para ler é:

a. 75 | b. 60 | c. 48 | d. 45 | e. 36

Resposta correta: (B) Primeiramente vamos calcular quantos dias Joana demorou para terminar a leitura do livro. Joana: 300 /15 = 20 dias. Então agora vamos vêr quantas páginas Maria leu em 20 dias. Maria = 12 x 20 = 240 páginas. Como o livro tem 300 páginas faltam 60 páginas para Maria terminar.

Um dado é lançado duas vezes consecutivas. Considere os seguintes eventos relativos a esses lançamentos:

A: a soma dos números é 8

B: a soma dos números é 10

C: a soma dos números é 12.

Colocando-se esses três eventos em ordem crescente da probabilidade de ocorrência, obtém-se:

a. A, B, C | b. A, C, B | c. B, C, A d.C, A, B | e. C, B, A.

Resposta correta: (E) Observando os eventos, a ordem crescente ficará: C , B e A, pois a quantidade de evento de C foi menor que B e B menor que A, (um, três e cinco eventos respectivamente). Portanto a resposta correta é a letra E.