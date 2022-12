Retorno de Neymar contra a Coreia do Sul rende memes na web

Recuperado de uma lesão no tornozelo, Neymar vai voltar a defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar. O camisa 10 desfalcou a equipe verde e amarela contra Suíça e Camarões, mas estará em campo nesta segunda-feira (5), às 16h, no jogo das oitavas de final, contra a Coreia do Sul, no estádio 974.

Neymar se machucou durante a estreia do Brasil no Mundial, na vitória por 2x0 diante da Sérvia. O retorno do craque brasileiro ao time animou as redes sociais e a produção de memes foi intensa. Confira alguns a seguir.