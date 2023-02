Retorno do Pipoco leva multidão ao circuito Tapajós com Léo Santana

Os foliões estavam morrendo de saudade da folia, e o cantor Léo Santana, sabendo disso, apostou na nostalgia para começar a arrastar o trio pelo circuito Tapajós - do Clube Espanhol ao Farol da Barra - nesta terça-feira (14), durante o retorno do Pipoco ao pré-carnaval de Salvador.

Quando a música Tchubirabiron invadiu as caixas de som do trio elétrico, a resposta do público foi imediata e todos começaram a cantar e dançar o hit como se não houvesse amanhã. Exatamente como o cantor conclamou: “São dois anos sem essa festa linda e eu preciso que vocês se divirtam muito”, disse.

Para a dona de casa Eloisa Rodrigues, 38 anos, a saudade era tanta que ela veio de São Paulo especialmente para acompanhar o Pipoco antes de curtir os próximos dias de Carnaval. “É o segundo ano que eu venho e já não via a hora de sentir essa energia de novo. O Carnaval é uma paixão que nasceu na infância, então, estar aqui sempre é mágico”, descreveu ela, que é cadeirante e viajou sozinha.

Na multidão a perder de vista, ela seguiu perto do trio e depois foi convidada para seguir o resto do percurso dentro da corda de apoio. Quem também estava lá foi a dançarina e esposa de Léo Santana, Lore Improta, que se fantasiou de caveira mexicana para curtir o arrastão no chão sem ser reconhecida.

Fotos: Léo Santana arrasta multidão no retorno do Pipoco

Ela e outros dançarinos estavam com placas escritas ‘Zona de Perigo’ - canção de Léo Santana que é aposta para música do Carnaval 2023. Além dela, outras 29 composições concorrem ao troféu CORREIO Folia. É só acessar correio24horas.com.br e escolher sua favorita.

Se depender do público que compareceu ao Pipoco, o troféu já tem dono. Prova disso foi o momento em que Léo cantou a música. A dedicação dos foliões foi tanta que o som ultrapassou o volume dos microfones do artista.

Para Juliana Santos, de 31 anos, fã do cantor e confeiteira, era um grito de saudade. “Foi tempo demais sem isso aqui. Quero achar uma pessoa que gosta do Carnaval... Então a gente veio para cantar todas e, claro, ver Léo. Deixei até o marido em casa para isso”, brincou a foliã, acompanhada com mais três amigas.

Quem também compareceu ao retorno do pré-carnaval de Salvador foi o prefeito Bruno Reis. Ele encontrou o bloco na frente do Camarote do Gigante - criado pelo próprio Léo Santana -, localizado na região do Morro do Cristo, já na Barra. O gestor entrou na corda de apoio e seguiu parte do percurso no chão, depois subiu para o trio.

O público ainda foi presenteado com um dueto entre Léo Santana e o cantor Renanzinho CBX. Juntos, eles cantaram três músicas, entre elas, ‘Melhor eu ir’, interpretada pelo sambista Pericles, e ‘Pé na areia’, popularizada na voz de Diogo Nogueira.

A festa, que começou às 19h15, só terminou quando chegou ao Farol da Barra, depois das 22h30.





*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo